Le pidió a su abuela que fingiera para solicitar una “beca”, ella no aguantó la risa y el video se volvió viral

Una divertida broma protagonizada por Florencia Dehner, una joven de Córdoba, junto a su abuela, se volvió viral en TikTok y generó una ola de risas en la caja de comentarios.

La travesura comenzó cuando Florencia convenció a su abuela Alicia para que la acompañara en la grabación de un video que supuestamente sería utilizado para solicitar una beca en una universidad de España. Lo que Alicia no sabía era que se trataba de una divertida broma planeada por su nieta.

En el video, Florencia comenzó a relatar una serie de mentiras desopilantes sobre su abuela. Primero contó que ella era la encargada de cuidarla porque sus padres habían fallecido en un accidente de auto.

“Hola, estoy con mi abuela. Ella está acá porque es la que me cuida. Mis papás fallecieron en un accidente de auto”, explicó la joven. Fue allí cuando Alicia coloca una cara de sorprendida y se le escapa su primera carcajada.

La historia de la nieta continúa con que “su abuela había quedado sorda debido al llanto constante de Florencia cuando era niña”, e incluso inventó un lenguaje de señas. Nuevamente la abuela comenzó a contener y disimular la risa ante las mentiras de la nieta.

“Justo hoy es el aniversario de fallecimiento, así que está muy emocionada”, explica la joven ante las caras de la señora.

A medida que Florencia continuaba con las exageradas historias, la risa de Alicia se hacía cada vez más evidente, hasta que finalmente estalló en carcajadas. De esta manera, debieron cortar la primera toma e iniciar nuevamente el video.

El video continúo con más mentiras absurdas, como por ejemplo que “la abuela usaba pañales porque se hacía pis”. Finalmente cortaron la supuesta grabación y la víctima de la broma no pudo contener la risa. “Hace mucho no me reía tanto”, afirmó la abuela. “Que mentirosa que sos”, acusaba a su nieta mientras se reía.

El video de la joven superó el millón de visitas. (@ffflowerpower)

El video consiguió más de 1 millón de reproducciones y superó los 58 mil me gustas en TikTok. La publicación recibió miles de comentarios, en donde los usuarios destacaron la ternura del vínculo entre abuela y nieta.

“Los pañales con las ovejas que matamos en el patio jajaja las amé”, comentó una internauta. Mientras que otra seguidora recordó una parte del video: “Sos sorda, no muda jajaja las amé”,

“Tenés el mejor video de tu vida. Ojalá la disfrutes por mucho mucho tiempo… los abuelos deberían ser eternos. Saludos”, mencionó una persona. “Yo extraño a mi abuela pero se que está conmigo aunque no la vea físicamente”, expresó una joven recordando a su familiar.