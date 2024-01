Le hizo una demanda millonaria a 27 mujeres porque le dejaron “criticas negativas” en un sitio de citas

En un giro impactante, Nikko D’Ambrosio, un hombre de 32 años de Chicago, ha decidido llevar a la corte a 27 mujeres, exigiendo la asombrosa suma de 75 millones de dólares. ¿La razón? Comentarios negativos publicados en el influyente grupo de Facebook “Are We Dating the Same Guy”, que comenzó en Nueva York y se expandió rápidamente a otras ciudades importantes.

Este grupo, Are We Dating the Same Guy, mayormente conformado por mujeres, sirve como plataforma para compartir experiencias con hombres, brindar y solicitar consejos amorosos. El grupo privado de Facebook , que se originó en la Gran Manzana, es parte de una red más amplia de páginas donde las mujeres comparten regularmente información sobre encuentros de citas negativos que han tenido en sus respectivas ciudades y piden consejo sobre “banderas rojas”.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando una mujer expresó su desencanto con D’Ambrosio, describiéndolo como “muy pegajoso muy rápido” y resaltando su actitud jactanciosa respecto a su fortuna.

Nikko D'Ambrosio asegura que sufrió difamación, doxing e invasión de la privacidad y busca una compensación económica que alcanza los 75 millones de dolares

Otras usuarias se sumaron, compartiendo relatos de encuentros desfavorables. “Salí con él varias veces hace poco más de un año; me dijo lo que quería escuchar hasta que me acosté con él y luego se volvió fantasma... Me mantendría alejada”, advirtió esta otra integrante del grupo.

Ante la ola de críticas, D’Ambrosio, en su defensa, admitió haber salido con la primera mujer y aseguró que sus citas fueron “sin complicaciones”, enfatizando que nunca acordaron tener una relación exclusiva. Sin embargo, la situación se tornó turbia cuando acusó a la mujer de difundir “mentiras” que dañaron su reputación judicialmente.

El sitio de citas y sus moderadoras también fueron demandadas

La demanda de D’Ambrosio está dirigida a 27 mujeres nombradas, incluidas las moderadoras del grupo, así como a varias anónimas y varias partes de la empresa matriz de Facebook, Meta.

Los abogados del demandante argumentan que su cliente fue víctima de difamación, doxing (consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional) e invasión de la privacidad. Buscan una compensación económica asombrosa de 75 millones de dólares, alegando que la reputación de D’Ambrosio se ha visto gravemente perjudicada por estas críticas en el grupo de citas.

Este escándalo ha encendido el debate sobre la línea entre la libertad de expresión y las consecuencias legales de las críticas en plataformas sociales. Mientras tanto, las mujeres demandadas se preparan para defenderse en un juicio que promete revelar detalles íntimos de sus experiencias con D’Ambrosio. La tensión en el mundo de las citas online alcanza un nuevo nivel con este dramático enfrentamiento legal.

Seguí leyendo