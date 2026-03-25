25 de marzo de 2026 - 09:18

Las personas que se despiertan antes de que suene la alarma suelen compartir este rasgo, según especialistas

La psicología analiza cómo el sueño, los hábitos y la disciplina influyen en despertarse antes de la alarma.

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Por Ignacio Alvarado

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A muchas personas les ha pasado alguna vez: abren los ojos y, segundos después, suena la alarma. No fue casualidad, tampoco un ruido externo. Simplemente el cuerpo pareció anticiparse al momento exacto de despertarse.

Este comportamiento suele repetirse con frecuencia en ciertos perfiles. Algunas personas incluso aseguran que pueden despertarse sin necesidad de usar despertador, especialmente cuando tienen un compromiso importante.

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El vínculo entre el sueño y las rutinas diarias ha sido estudiado durante décadas. El cuerpo humano funciona con ciclos internos que regulan distintos procesos biológicos.

Estos ciclos, conocidos como ritmos circadianos, permiten anticipar momentos de descanso y actividad. Pero no todos los individuos responden igual a estos patrones.

Y es recién en este punto donde la psicología empieza a ofrecer una explicación más profunda.

El rasgo que comparten quienes se despiertan antes de la alarma

Diversos especialistas en psicología del comportamiento sostienen que las personas que suelen despertarse antes de la alarma tienden a presentar altos niveles de disciplina y constancia en sus hábitos.

Un estudio del Instituto Salk de Estudios Biológicos demostró que el cuerpo humano puede anticipar eventos programados cuando mantiene rutinas estables. Cuando alguien se acuesta y se despierta en horarios similares durante varios días, el organismo ajusta su reloj interno.

Esto permite que el sueño se vuelva más eficiente y que el despertar ocurra de forma natural, incluso antes de que intervenga un estímulo externo.

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Además, investigaciones de la Universidad de Harvard sobre cronobiología señalan que las personas con rutinas más consistentes suelen mostrar mayor previsión y organización en su vida cotidiana.

Desde la psicología, este patrón también se vincula con perfiles que buscan reducir la incertidumbre mediante planificación.

Lo que explican los especialistas sobre este hábito

Según la psicología, despertarse antes de la alarma no necesariamente implica dormir menos, sino tener un sueño más sincronizado con las necesidades del organismo.

Cuando los hábitos son estables, el cuerpo aprende a identificar cuándo debe activarse. Este proceso involucra la liberación de cortisol, una hormona que ayuda a preparar al organismo para iniciar el día.

La disciplina en los horarios favorece que este mecanismo funcione con mayor precisión. Por eso, quienes mantienen rutinas regulares suelen experimentar despertares más naturales.

Lejos de ser casualidad, este comportamiento refleja cómo el cuerpo y la mente trabajan en conjunto.

Y según la psicología, lograr este nivel de sincronización puede ser una señal de equilibrio entre descanso, organización y constancia, tres factores cada vez más valorados en la vida moderna.

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