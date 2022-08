Las fotos de Shakira refugiándose en sus hijos tras el dolor de ver a Piqué con su nueva novia

En los últimos días se filtró la foto que Shakira no quería ver. Gerard Piqué fue captado en público junto a su nueva pareja, Clara Chía Marti.

Esta imagen, además de afectar emocionalmente a la artista colombiana, rompe el pacto que tenía la pareja de no mostrarse en público con sus eventuales nuevas parejas por lo que daría pie a la cantante para iniciar el proceso legal para pedir la custodia total de los menores.

Shakira se refugia en sus hijos

Eyes don’t lie

Parafraseando su tema que hace clara referencia a sus caderas, en esta oportunidad, la artista no puede esconder la tristeza con la que vive este presente y sus ojos no mienten.

En las imagenes que circulan por las redes, se puede ver a Shakira con un aspecto triste y apesadumbrado. Se la ve acompañada de sus hijos Sasha y Milan, en quien ella se habría refugiado para sortear este dramático presente.

Jordi Martin es un paparazzi que lleva muchos años siguiendo a la estrella y en su cuenta de Instagram, junto a un video hizo un análisis de cómo vio a Shakira.

“Llevo 12 años detrás de @shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de @3gerardpique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de @shakiraLa vi más triste y desolada que nunca. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño.No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme.Desde aquí, animo que saldrás de esta. ❤️💪 #shakira” escribio el paparazzi

Dato no menor, Jordi Martin es el mismo paparazzi que captó a Shakira triste por las imágenes de Piqué, es el mismo que logró las imágenes del jugador español junto a su nueva novia. En este video para el programa “El gordo y la flaca” él mismo cuenta todo.