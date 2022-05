“Las eras de la China Suárez”: un hilo de Twitter explica cómo cambia de estilo según el novio

La China Suárez últimamente está en boca de todos. Hace poco se conoció el rumor de que estaba saliendo con el trapero Rusherking, ex de María Becerra, y a raíz de eso, una usuaria de Twitter expuso un hilo con su teoría de que la actriz cambia de look según su pareja. El hilo dice que ella le copia los look a sus novios.

En medio de las polémicas y los dichos, la China Suárez ha sido tendencia en las redes sociales este último tiempo, y entre esas razones, se encuentra la de la usuaria “@_leilape”. La internauta abrió un hilo al que llamó “Las Eras de la China Suárez”, y explicó su sorpresiva teoría sobre los outfit que elige la actriz según con quién sale.

“Porque todo amorío de la reina de corazones del país quedó marcadísimo. No sabemos bien a qué se debe pero cada vez que inicia una relación o se la relaciona con alguien, su estilo se mimetiza con esa persona”, explicó la joven en su cuenta de Twitter, y comenzó el hilo en orden cronológico.

Nicolás Riera, el primer amor

El hilo comienza con la primera relación conocida de la China, Nicolás Riera, el cual fue compañero de ella en Casi Ángeles. En la foto se los puede ver a los dos con looks informales, parecidos, pero lo que más llamó la atención es el color de pelo, ambos lo tienen del mismo tono.

La China Suárez y Nico Riera tienen el pelo del mismo color.

Nacho Viale: serio

El segundo amor, y por ende el segundo look de la China, es en su relación con Nacho Viale. El amor estuvo entre el 2010 y 2012, y en esta ocasión, la autora del hilo destaca un look serio, sobrio, sofisticado, e incluso se destaca su pelo oscuro, similar al tono de su compañero.

Otra vez la China Suárez tiene el pelo del mismo tono que su pareja.

Nicolás Cabrá: mix de estilos

En una de las relaciones más duraderas de la China, la autora expresa que tuvo varios look pero siempre “Entre lo casual y lo random”, donde por ejemplo, mezclaba minifaldas con chalecos, o utilizaba estampados “rari”. Asegura la analista que esto puede ser debido al tipo de marca que usaba Cabré.

Con Nicolás Cabré tuvo un estilo con varios mix.

David Bisbal: “Hermanados”

Asegura la twittera que en esta relación los dos estaban “hermanados” ya que usaban mucho blanco del verano europeo, camperas de cuero y estampados.

La autora del hilo asegura que la China y Bisbal están "hermanados".

Marlon Teixeira: estilo simple

Luego de Bisbal, se relacionó con Marlon Teixeira por un tiempo, en donde se los ve con un look sencillo, casual, pero con estilo.

Pareja de pocos meses, pero donde también se los ve mimetizados.

Benjamín Vicuña: estilo clásico y romántico

Una de las relaciones más duraderas de la China Suárez fue con Benjamín Vicuña con quien estuvo entre el 2015 y 2021, con quien tuvo a su segundo y tercer hijo. Para esta época “Lalipe” asegura que “su imagen dio un giro y vimos varios looks pero siempre siguiendo una línea más tradicional/romántica”.

Con Benjamín Vicuña, la China, da un giro grande al estilo romántico, con volados, camisas y estampados delicados.

Wandagate: ¿Imitación consciente o inconsciente?

El escándalo por un supuesto romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara, estalló en octubre del 2021, y en ese período, según publicó la autora, se la ve con looks muy similares a los de Wanda, con los mismos colores y estilos.

En caso Wandagate se las pudo ver a ambas con los mismos tonos y estilos.

Rusherking: estilo trapera

Finalmente, la actualidad, en donde dicen que anda con el trapero Rusherking, y casualmente, a la China Suárez se la ha visto con un look de este estilo. En las últimas fotos que ha subido a su Instagram puede verse con gorrito de lana, zapatillas deportivas y un look más urbano que es tendencia.

En la actualidad luce con un estilo trapero, similar al de Rusherking.

Algunos de quienes opinaron en los comentarios del hilo aseguran que es casualidad, y que va cambiando según la moda, pero otros coinciden con la autora del hilo y le dieron la razón en que, efectivamente, se mimetiza con sus parejas.