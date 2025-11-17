17 de noviembre de 2025 - 20:45

Las chinches apestosas se irán de casa si aplica estos trucos sin insecticidas

Algunos trucos permiten mantener fuera de casa a estas chinches verdes que dejan olor al defenderse y suelen aparecer con más frecuencia en los días cálidos.

Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En algunas casas surge una presencia que incomoda por su color, su tamaño y un olor difícil de olvidar. Las chinches verdes apestosas suelen instalarse cerca de ventanas y balcones durante el verano y generan inquietud por su forma de reaccionar cuando se las toca. Es por eso que existen trucos simples que reducen esta presencia sin utilizar insecticidas.

Leé además

los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho mas practica

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho más práctica

Por Andrés Aguilera
solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante dias: no es vinagre ni jugo de limon

Solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante días: no es vinagre ni jugo de limón

Por Andrés Aguilera

Es importante conocer por qué se acercan a los ambientes interiores para entender cómo evitarlas. Su comportamiento responde a señales que muchas veces pasan inadvertidas y que explican por qué el calor y la luz del hogar las atraen. Al mismo tiempo, ciertos recursos caseros logran que se alejen sin liberar su característico olor defensivo.

chinches
Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Por qué este insecto ingresa a la casa

Las chinches verdes apestosas pertenecen al grupo de las pentatómidas y en verano se vuelven más visibles porque buscan calor, refugio y fuentes de alimento vegetal.

  • Cuando el sol cae, tienden a acercarse a las casas al ser atraídas por luces artificiales y por corrientes cálidas que encuentran al caer la tarde.
  • Estos insectos aprovechan pequeñas aberturas en ventanas o marcos para resguardarse cuando las temperaturas cambian de golpe.

El olor que liberan es característico y bastante incómodo

Se origina en glándulas defensivas situadas en su abdomen. Estas glándulas expulsan compuestos volátiles que funcionan como advertencia contra depredadores.

Por eso, cuando se intenta atraparlas o moverlas, interpretan esa acción como amenaza y por eso emiten el aroma fuerte que las caracteriza.

  • Este mecanismo químico no representa un riesgo para la salud humana, pero sí puede impregnar telas, cortinas o rincones de la casa si se las manipula directamente.
  • Entender esta reacción permite evitar acciones bruscas que favorezcan la liberación del olor.

En vez de aplastarlas o sacudirlas, es más efectivo inducir su salida mediante estímulos suaves y elementos que las incomoden sin generar estrés defensivo.

chinches
Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Trucos efectivos que reducen su presencia y previenen nuevos ingresos

Diversos métodos simples resultan útiles para disminuir la presencia de chinches apestosas dentro de la casa.

  1. La ventilación cruzada es un primer paso porque reduce las zonas cálidas y perfumadas que las atraen.
  2. Sellar pequeñas grietas en marcos y burletes también es clave porque estos insectos suelen aprovechar espacios mínimos para ingresar.
  3. El vinagre blanco diluido en agua es un recurso frecuente. Aplicado en marcos de ventanas o superficies donde suelen posarse, actúa como repelente por su acidez y su olor penetrante, que interfiere con sus sensores químicos.
  4. Otra alternativa es colocar cáscaras de cítricos como limón o naranja cerca de los accesos porque las chinches evitan aromas intensos de ese tipo.
  5. Un método adicional consiste en usar luz tenue en exteriores durante las noches de verano. Las luces brillantes suelen atraerlas, por lo que reducir la intensidad o cambiar a luces cálidas disminuye el acercamiento.
  6. Cuando se ubican en la ropa, piel o diferentes textiles, una acción eficaz es no tocarlas con las manos, sino utilizar un papel para que se ubiquen ahí y al mismo tiempo encerrarlas con un vaso para que no liberen su olor. Luego, solo queda retirarlas en un lugar lejos de la luz artificial.
chinches
Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Las chinches verdes apestosas pueden convertirse en un problema estacional cuando el calor invita a estos insectos a buscar refugio dentro del hogar. Comprender su comportamiento facilita encontrar soluciones simples y seguras que previenen su ingreso sin generar olor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.

La planta que revive patios apagados: florece todo el año, atrae mariposas y casi no pide agua

Por Ignacio Alvarado
Sus efectos son simbólicos y siguiendo los pasos del Feng Shui, se perciben cambios en la atmósfera general de la casa.

Qué significa poner sal en la puerta de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

No necesitás químicos: los 5 ingredientes naturales más convenientes para la limpieza de tu casa

Por Redacción
Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Atraiga canarios al jardín de casa con un alimento natural servido en un recipiente

Por Lucas Vasquez