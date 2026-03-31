31 de marzo de 2026 - 11:37

Las bandejas de telgopor no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas para reutilizarlas sin gastar de más

La técnica de planchado entre papel manteca permite endurecer el material para crear mosaicos; hoy solo se recicla el 12% de este residuo de alto valor en el mundo.

¿Guardas las bandejas de telgopor? Probá reutilizarlas de estas 3 maneras.

¿Guardas las bandejas de telgopor? Probá reutilizarlas de estas 3 maneras.

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Por Sofía Serelli

Las bandejas de telgopor que llegan con la carne o la fruta suelen terminar en el tacho, pero son un polímero liviano de fácil reciclaje que puede durar siglos en el ambiente. Con técnicas simples de calor y pintura, es posible transformar este residuo inerte en un tesoro casero.

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Existen tres métodos fundamentales que permiten pasar de un desecho frágil a un objeto de decoración duradero. La clave reside en tratar la superficie para que pierda su porosidad original y gane resistencia mediante procesos mecánicos o químicos simples.

3 ideas de reciclaje que convierten la bandeja en un verdadero tesoro

1. Efecto cerámica

El primer consejo esencial para trabajar el telgopor es modificar su densidad mediante el calor. Al colocar la bandeja limpia entre dos hojas de papel manteca y pasarle una plancha, el material se comprime y se endurece, adquiriendo una textura similar a la de una tesela de cerámica. Este proceso facilita que luego pueda cortarse en piezas pequeñas para crear mosaicos decorativos en macetas o marcos de espejos sin que el material se desgrane.

Otra opción de tratamiento térmico consiste en hervir los trozos de telgopor durante unos 15 minutos. Este método permite que el material recupere su forma original y se vuelva lo suficientemente blando como para realizar cortes precisos con un cúter, eliminando el "espumado" excesivo y facilitando su uso en proyectos de mayor escala.

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2. Efecto marmol

El segundo consejo se enfoca en la estética: la imitación mármol. Para lograr un efecto elegante, se debe mezclar pintura acrílica blanca con cola de carpintero en partes iguales para generar una base fluida. Luego, se añaden gotas de negro sin mezclar totalmente para crear las vetas características del mármol antes de volcarlo sobre la bandeja. Esta técnica no solo embellece el objeto, sino que la cola ayuda a sellar la porosidad del telgopor, dándole una terminación profesional.

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3. Sellos

Finalmente, el tercer consejo consiste en utilizar la bandeja como matriz para stencils o sellos caseros. Al dibujar un diseño y recortar las partes internas con un cúter, se obtiene una plantilla reutilizable para pintar paredes o textiles. También se pueden grabar dibujos con un lápiz de punta redondeada para crear relieves que, al entintarse con rodillo, funcionan como sellos para estampar papel o cartulina, permitiendo una producción artística seriada con materiales recuperados.

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