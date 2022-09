La Voz Argentina: Francisco Escudero avanzó a los cuartos de final tras un polémico empate

La Voz Argentina presentó los octavos de final del team de Mau y Ricky, y entre los seis concursantes en carrera se encontraba el mendocino Francisco Escudero. El joven tuvo otra noche soñada y enamoró con su inconfundible voz sobre el escenario.

El oriundo de San Rafael optó por un tema romántico, en contrapartida a lo que venía realizando en sus últimas presentaciones, e interpretó “Tu Recuerdo”, una canción de Ricky Martin.

Escudero fue el último de los seis participantes en subir al escenario y con su voz cautivó a los coaches: “desde el día uno es de mis favoritos...te vi muy cómodo, tenés mucha personalidad y si fuera público, te votaría”, le expresó Lali Espósito

“Tienes muy buen gusto y me emociona mucho ver como has crecido y lo que viene para tu carrera es muy grande. Creo mucho en ti Fran. Me encantó lo que hiciste”, le elogiaron Mau y Ricky, sus coaches.

Francisco Escudero pasó a la próxima etapa de La Voz Argentina y sigue representando a Mendoza.

“Quiero dedicar esto a San Rafael, en realidad a toda Mendoza, que me ha dado un apoyo tremendo...San Rafael es mi lugar, descanso mucho allí”, reveló Francisco Escudero.

“Yo fui a hacer rafting y no me caí”, bromeó Marley, poniéndole una cuota de comedia al momento emotivo.

La ajustada definición

Tras la presentación de Francisco, Marley declaró como cerrada la votación y anunció quiénes eran los cuatro elegidos por el público para actuar en la última semana de La Voz Argentina.

Momentos antes de anunciar a los ganadores, el conductor contó que hubo más de medio millón de votos, que en el cuarto y quinto lugar ambos cantantes tuvieron 11,8 por ciento de los votos y que ese puesto se definió por una diferencia de tan solo 22 votos.

Finalmente la definición del team Mau y Ricky quedaron de la siguiente forma: Iván Papetti, con el 36,1 por ciento de los votos; Octavio Muratore, con el 15, 9 por ciento; Beba Mirabile, con el 13,2 por ciento y Francisco Escudero, con 11,8 por ciento.