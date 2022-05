La vida en cuatro patas: los 6 perros influencers de los famosos que la rompen en las redes

El 29 de abril se celebró ‘el Día Mundial del Animal’ en conmemoración de la muerte de Ignacio Albarracín, abogado que luchó por los derechos de los animales. Para festejarlo, hacemos un repaso por las mascotas de los famosos que tienen sus propias cuentas de Instagram.

En primer lugar, tenemos al caniche toy de Vero Lozano, Copito, que alcanzó gran protagonismo en el programa ‘Cortá por Lozano’, al aparecer siempre junto a la conductora. Cuenta con 10.400 seguidores en Instagram.

Copito se hizo famoso por sus apariciones en Cortá por Lozano

Copito, siempre junto a Vero

Otro de los más populares es el compañero de Mirko y Marley, Bailey. El perro labrador llegó a la vida de Marley prácticamente a la vez que Mirko. Se criaron juntos y se volvieron inseparables. Bailey cuenta con 217 mil seguidores en Instagram y es el que más followers posee. En su bio se lee: “Cuenta sobre el perro de Mirko que a su vez es hijo de Marley”.

"Mirko, Bailey y yo"

La siguiente es Marta, la perrita de raza Staffordshire Bull Terrier de Cachete Sierra. Marta no está sola en la casa de Cachete, tiene la compañía de Taco, otro de los perros del famoso. Alcanzó su fama en el Cantando 2020 y en La Academia 2021, cuando Cachete la llevaba al piso. Cuenta con casi 100mil seguidores en Instagram.

Cachete y sus dos amores perros

Cachete, junto a Marta

Marta haciendo sus apariciones en ShowMatch

Por otro lado, tenemos a Osvaldo, quien tiene más de 35mil followers en Instagram y es la mascota del extenista Pico Mónaco. Su exnovia, Carolina Pampita Ardohain, aún sigue a la cuenta de Osvaldito.

Pico y Osvaldito, un solo corazón

Para terminar, está Tano, el dogo de burdeos de Wanda Nara y Mauro Icardi, que tiene cuenta personal y alcanza los más de 30mil seguidores. La representante y el futbolista suelen mostrar sus paseos por París junto a Tano.

Tano: el compañero de paseos de Wanda

Mención especial para Hulk, el perro de Messi

A pesar de no contar con cuenta particular en Instagram, el dogo de burdeos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es de los más populares de Argentina. Su gran tamaño es de los puntos que no se pueden obviar. Su altura, en la edad adulta, llega a superar los 70 centímetros y su peso, los 45 kilos.

Hulk: se lo ve siempre en las redes jugando con Messi y sus hijos

Hulk se tuvo que quedar unos días solo en Barcelona cuando los Messi se mudaron a París

.