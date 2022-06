La última canción de Shakira estaría dedicada a la crisis que vive con Piqué

Shakira y Gerard Piqué son los protagonistas del nuevo escándalo amoroso con engaño incluido. Según la periodista Laura Fa él le fue infiel a la cantante colombiana y ahora estarían en plena crisis matrimonial. Además, ya apareció el nombre de la supuesta tercera en discordia.

Dicen que el jugador de fútbol del Barcelona se habría mudado a un departamento y dejado su morada familiar. Al menos varios vecinos dijeron verlo en solitario.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”, manifestó Fa después de que Shakira viajara a Ibiza de vacaciones junto a sus dos hijos y sin su pareja.

Shakira pilló a Piqué engañándola con otra mujer, según la prensa de España (Foto archivo)

Si algo le faltaba a la cantante para que su presente sea gris, se supo que la investigan por un supuesto fraude de 14,5 millones de euros. Y ahora se comenta que su tema “Te felicito” está dedicado a la crisis de pareja. ¿Será?

Shakira y Piqué comparten en las redes los talentos ocultos de sus hijos

“Te felicito” es la última canción de Shakira y la habría escrito en plena crisis con Piqué

A medida que pasan las horas, los rumores sobre la pareja de la música y el deportista siguen apareciendo y dejando a todos boquiabiertos. Laura Fa sigue de cerca el caso y sumó la última canción lanzada por Shakira parecería estar dedicada al malestar que está viviendo con Gerard Piqué.

La colombiana estrenó “Te felicito” en colaboración con Rauw Alejandro, en la que se escucha: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, entre otras estrofas elocuentes.

Recordemos que no es la primera vez que Shakira presenta un tema que escribió pensando en su pareja. Ya lo hizo con “Días de enero”, la romántica canción dedicada a Antonio de la Rúa y que se convirtió en una maldición.

“Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción y qué dulce sensación”, dice una de las estrofas más cantadas por los fanáticos distribuidos alrededor del mundo.

SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RUA. En ocasión de unas vacaciones en Punta del Este.

Después de ser estrenada se supo que la letra tenía como destinatario el hijo de Fernando de la Rúa, con quien estuvo en pareja durante diez años. Tras romper el vínculo él la llevó a tribunales exigiéndole el 18 por ciento de todas sus ganancias durante el tiempo que compartieron alegando haber contribuido al despegue de su carrera internacional.