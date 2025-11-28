La torta húmeda de chocolate con solo 3 ingredientes que se volvió furor por lo fácil que es

El boom de las recetas rápidas sigue creciendo y esta torta húmeda de chocolate hecha con apenas 3 ingredientes se volvió una de las más buscadas por quienes quieren una comida práctica y rendidora. La preparación sorprende porque ofrece textura, sabor y buena nutrición sin técnicas complicadas ni utensilios especiales.
Su éxito también responde a que combina ingredientes accesibles con un resultado digno de pastelería, algo ideal para quienes no cocinan seguido o quieren resolver un antojo dulce con poco trabajo. Además, suma un plus: buena nutrición gracias a la proteína del huevo y la energía del chocolate, muy valorado en recetas virales.
Ingredientes
3 huevos
200 g de chocolate (negro, con leche o mezcla, según preferencia)
1 a 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Estos ingredientes simples hacen que esta comida dulce sea accesible, económica y perfecta para quienes buscan recetas rápidas sin perder nutrición.
Paso a paso
Derretí el chocolate en microondas o a baño María hasta que quede suave.
Batí los huevos hasta que espumen bien, lo que mejora textura y aporta nutrición.
Integrá el chocolate derretido con los huevos de manera envolvente para mantener el aire incorporado.
Sumá el azúcar si preferís un sabor más dulce; es opcional pero útil en muchas recetas.
Volcá la mezcla en un molde pequeño previamente enmantecado o cubierto con papel manteca.
Horneá de 12 a 15 minutos, verificando que el centro quede apenas tembloroso para lograr la humedad perfecta.
Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar: la estructura se afirma sola gracias a los ingredientes.
Este procedimiento simple remarca por qué esta comida se volvió tendencia: un postre rendidor, económico y con buena nutrición, ideal para cualquier momento.