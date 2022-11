La Tora entró al confesionario de Gran Hermano y rompió en llanto de impotencia por su discusión con Alfa

El domingo hubo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y Juan quedó afuera del juego con el porcentaje más alto en la historia del reality en nuestro país. Con casi el 89% de los votos, el taxista salió de la casa y Alfa, lo saludaba desde adentro.

Que el participante sexagenario le ganara en la placa a Juan desató el enojo de varios hermanitos pero la que peor reaccionó fue La Tora.

Apenas Santiago del Moro cortó la transmisión en vivo, la blonda atacó a Alfa, quien estaba cocinando junto a Romina. Entre gritos e insultos, Lucila le dijo que no se ven como broma los gestos sexuales ni algunas charlas subidas de tono que tiene con las mujeres, en este caso, con Coti.

La furia de la Tora tras la salida de Juan

La furia de La Tora se vio en todo el país y el confesionario no fue abierto por más que ella lo pidió con muchas ganas. Gran Hermano sabía que su estado era malo y que podía llegar a jugar con muchos pensamientos claros.

Pero finalmente entró y todo salió bien. Y el lunes mostraron lo sucedido en la la sala más íntima de toda la casa del reality y rompió en llanto.

Este lunes compartieron imágenes de la blonda en el confesionario, quien entró llorando y se la vio súper conmovida.

Lo primero que le dijo Gran Hermano fue: “Te voy a dar tu tiempo, tranquila”. Y alos segundos ella comentó: “¿Te puedo hacer una pregunta?”, a lo que le dijo: “Claro, las que quieras”.

“¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso”, indagó la hermanita. “¿A qué te referís?”, le retrucó.

“A la situación de Alfa con Coti. ¿Salió en la tele? Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado”, aclaró la participante quien no paraba de llorar; sus sollozos eran interminables.

Gran Hermano intentó tranquilizarla: “¿Quéres contarme por qué te angustias tanto?”.

“Porque es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer. Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!”, soltó Lucila en el confesionario.

“No me interesan los demás. Pero ante cualquier persona, con la que me lleve peor o mejor, eso adelante mío, nunca nadie lo va a pasar”, cerró.

Y salir de allí mantuvo una charla con Nacho e hizo referencia a la intimidad de su vida con su mamá: “Hoy a mi vieja, viéndome así como estoy, no la ayudo ni un poco. Ella se enteró un par de cosas mías hace poco, que sé que que no le hacen bien. Pero soy esto”.

La Tora dejó al país en vilo y luego contó más: “Y le dije que si yo en algún momento llego a explotar en Gran Hermano por equis tema, es mi tema. Yo lo pasé, yo lo viví, voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento pasa que explota y pinta el tema y no puedo más o lo que fuese, nada... Pero que me pone mal saber que quizás ella está mal por mí. Eso me pone mal”.