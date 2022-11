La tiktoker que se hizo famosa por pedir que la mantengan hizo una colecta para comprar un aire acondicionado

La polémica tiktoker Nani UnU, que se hizo conocida tras pedir que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar, volvió a apelar a la solidaridad de sus seguidores para pagar un aire acondicionado.

Ocurre que por estos días Nahir Lorenzetti está sufriendo las altas temperaturas, que afectan a la mayoría de los argentinos. Sin embargo, la joven busca solucionar su problema a fuerza de donaciones.

A través de sus diferentes redes sociales, donde tiene miles de seguidores, Nani compartió sus datos de Mercado Pago y una vez más consiguió juntar una interesante cifra de dinero.

Twitter

“Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado”, escribió, junto a una captura del monto que había conseguido hasta el momento: 42.148 pesos.

Con ese monto le alcanza para pagar al menos la mitad de uno de los aires más baratos del mercado que se consigue por algo más de 80 mil pesos.

El pedido de Nani generó un debate entre los usuarios de las redes sociales. Hubo quienes la cuestionaron por pedir dinero a cambio de nada y otros que la defendieron.

“No es limosna. Es lo que hacen todos los influencers para monetizar su trabajo. Le depositan porque les gusta lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre Nani pidiendo un aire y Santi Maratea pidiendo un collar para sus perros?”, se preguntó @psinataliaguido.

Instagram

“Es la influencer que más quiero. Es otaku y dice la verdad. Banco a morir y además no la caretea NADA”, remarcó @margaritamoises.

Quién es Nani UnU

Nahir Lorenzetti es youtuber y tiktoker y dedica su tiempo completo a las redes sociales donde comparte detalles de su vida privada. De hecho, fue a partir de uno de sus videos que los usuarios conocieron su historia personal.

“Soy desempleada, hago videos de YouTube pero nadie los ve. Estoy medicada, hago meditación a diario, pero creo que nos sirve para una mierda”, explicó Nahir en su momento.

“Yo creí que era una persona especial que podía ver cosas que los demás no podían ver, pero terminé yendo al psicólogo y me diagnosticaron esquizofrenia y a partir de ello todo fue en decadencia”, continuó.

En el mismo video, la joven contó que a los 17 años se quedó embarazada por “no sabía usar un preservativo”, algo que se podría haber evitado con Educación Sexual Integral.

“Resulta que en la primera ecografía me dijeron que iban a ser dos. Así que a los 18 años coroné con un embarazo doble. Fui madre de gemelas. Hoy en día mis hijas tienen alrededor de 10 años, la verdad que no me acuerdo porque ya no me visitan”, expresó la chica.

Según cuenta ella misma, pasa sus días jugando al LOL y al animé y a veces a la lectura. En un video posterior, Nahir mostró los cambios que había experimentado en su cuerpo tras el embarazo.

En esa secuencia Nani dio más detalles sobre su vida. Entre otras cosas contó que había dado en adopción a sus hijas y que por un tiempo vivió en el campo. Además, dijo que se había ligado las trompas - un método de anticoncepción - “para no volver a reproducirse” y que con la ayuda de Jesús recuperó la fe que había perdido.