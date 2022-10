El insólito pedido de una tiktoker que se volvió viral: “Necesito que alguien me mantenga”

Nahir Lorenzetti, es una joven tiktokera que se volvió viral luego del particular pedido que hizo en las redes sociales. La tiktoker aseguró que su situación “es muy difícil” y necesita que sus seguidores la ayuden.

La joven rosarina utiló TikTok para pedir ayuda. En las imágenes se muestra llorando contando lo que la estresa en este momento de su vida.

Nahir comenzó su video diciendo: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”, expresó la tiktoker. “Necesito una solución, es muy difícil todo esto”, finalizó la joven muy angustiada.

El clip, de muy corta duración, superó los 11.400 comentarios y muchos se sintieron identificados: “Ay, yo”; “Adonde, tan yo”; “Yo necesito lo mismo”; “0 ofendida, 100% identificada”; “Yo, cuando suena la alarma para ir al trabajo”; “Todos estamos en la misma lucha”; entre otros.