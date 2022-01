Una polémica youtuber le pidió a sus seguidores que le paguen el alquiler y juntó el dinero en menos de 24 horas

Una polémica youtuber le pidió a sus seguidores que le ayudaran a pagar el alquiler y consiguió el dinero en menos de 24 horas. El principal ingreso de “Asadodefaso” es su canal de YouTube.

Sin embargo, debido a su polémico contenido, este mes la plataforma suspendió su canal y le informaron que no iba a poder cobrar el dinero generado con sus videos.

Ante esto, la rosarina Nahir Lorenzetti usó sus redes sociales para pedirle ayuda a sus seguidores. “Si este mes no llego a cobrar el sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados ¿Ustedes me ayudan a pagar el alquiler?”, escribió en Instagram.

Gentileza

Después uno de sus seguidores le preguntó cuánto dinero necesitaba y ella les indicó el monto: 25.849.95 pesos. Momentos después iniciaron la colecta y en cuestión de horas lograron recaudar el dinero.

“Alquiler pagado. Misión cumplida en menos de 24 horas. No se van a arrepentir mis queridos seguidores. Se viene mucho contenido de calidad y diariamente”, expresó la joven de 26 años.

Gentileza

Youtuber polémica con seguidores comprometidos

Esta no es la primera vez que los seguidores de “Asadodefaso” ayudan a la joven a pagar sus deudas o le hacen regalos.

“No me sorprendió porque la gente sabe que soy una de las pocas Youtubers de clase media/baja. Vivo con lo justo y el hecho de que me censuren las redes sociales es como si me estuvieran impidiendo trabajar. Por ende si no trabajo, no pago el alquiler”, contó.

“Yo creo que se coparon porque les gusta mi contenido. Si no puedo pagar el alquiler e Internet, dejaría de publicar videos e historias. Y como la gente disfruta de mi contenido, me expresan su apoyo a través de donaciones”, indicó.

“Nunca había pedido tanta cantidad de dinero porque nunca fue necesario, pero sí, generalmente, lo que necesito lo obtengo gracias a la gente. En otras ocasiones ha sido comida, una cama, una mesa y hace poco me regalaron un lavarropas y una Play 3″, recordó.

Contenido “inapropiado”

Al igual que la mayoría de las redes sociales, YouTube tiene reglas muy estrictas en cuanto al contenido que se puede subir a la plataforma.

Si los moderadores consideran que algún contenido es “inapropiado” tiene la posibilidad de suspender la cuenta temporal o definitivamente.

Cabe destacar que a Nahir le han suspendido e incluso le han dado de baja a varias de sus cuentas en las distintas redes.

De hecho la última vez que le banearon la cuenta fue por “hacer apología a no vacunarse” y le prohibió subir videos durante una semana.