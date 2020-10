Top 5 de los YouTubers que la rompen contando actividades paranormales

Halloween está a la vuelta de la esquina: el 31 de octubre. Y si bien en Argentina no solemos celebrar Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos, cada vez suma más adeptos. Las actividades típicas son disfrazarse y salir a pedir golosinas aunque en el norte también acostumbran visitar casas embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de terror, por ejemplo.

Si sos de las personas que les gusta ver videos sobre actividades paranormales, acá te compartimos un Top 5 de YouTubers que causan miedo ya que se dedican a compartir todo lo relacionado con lo fantasmagórico y tenebroso.

Dross Rotzank: Este YouTuber tiene más de 20.000.000 de suscriptores. El tono de voz que utiliza para narrar sus historias es verdaderamente aterrador. “¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar?”, suele preguntar. En “3 videos paranormales y recientes” relata una niña de tres años que tenía quemaduras y moretones en su piel que aparecieron de manera inexplicable, razón por la que sus padres instalaron una cámara para grabar lo que sucedía.

RaizaRevelles99: Su canal de Youtube tiene más de 1.6 millones de suscriptores y temáticas distintas aunque los que más Me Gusta tienen son los relacionados a las historias de terror. Su video “Pasé una semana con esta Muñeca Paranormal” tiene más de 1.1 millones de visitas y casi 60 mil pulgares para arriba.

Oxlack Investigador: Con más de 2.1 millones de suscriptores, este YouTuber se caracteriza por investigar y cuestionar videos publicados en la red con el fin de asegurar la autenticidad de los fantasmas u ovnis que muestran. En el video “Jamás se había grabado algo así un mutador apareció en un cine” cosechó más de 2.1 millones de visitas.

Archivos Miedo: Este canal se especializa en historias de fantasmas y situaciones paranormales que seguro no te dejará dormir. En su video “Cómo saber si un espíritu habita tu casa” recibió más de 39.000 visitas y 7.000 Me gusta, y relata que los espíritus y entes no entran si no se les da permiso.

BreakMan: La frase que caracteriza a este youtuber es la siguiente: "Es hora de tomarse un break”. En su canal se ven videos suministrados por sus seguidores en los que expone contenidos que te provocarán terribles pesadillas. En "5 apariciones fantasmales que te darán que pensar” obtuvo más de 929.000 visitas.