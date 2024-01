La Rioja: mientras la provincia paga con cuasimonedas, el hijo de un ministro pasea en elefante por Tailandia

Tal como hizo público su propio gobernador, La Rioja atraviesa una crisis económica por la que hace dos semanas tuvo que aprobar de urgencia la emisión de una cuasi moneda para pagar parte de los salarios de empleados públicos. En medio de esta delicada situación, en las últimas horas comenzó a circular por las redes sociales una foto que generó indignación en los habitantes de esa provincia y a nivel nacional.

Se trata de una imagen en la que se ve a Santiago Dupuy (hijo del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat de la provincia, Ariel Dupuy Soria) paseando en elefante por Tailandia. Uno de los primeros que dio cuenta de la imagen fue el periodista Eduardo German, corresponsal de Cadena 3, quien en el perfil @germanlarioja bromeó: “Ya recibí la foto del hijo del ministro paseando en elefante en Tailandia”.

Posteo de Santiago Puy, hijo del titular de Vivienda, Tierras y Hábitat riojano. Foto: X / @germanlarioja

Y remató: “Se la pueden reenviar al gobernador para que no se enoje solo conmigo”. Otros usuarios de redes también se hicieron eco de la situación, pero no sólo comentaron la imagen en cuestión, sino que también la compartieron. Se trata de una captura de Instagram, del perfil @santiagopuy, en la que el hijo del ministro aparece paseando sobre un elefante en una zona selvática y con una frase en inglés como epígrafe que no se llega a leer completa.

La viralización del posteo se trasladó a Facebook, donde los riojanos expresaron su indignación. “Mientras tanto el gobierno sigue sin aflojar aumentos dignos para estatales de La Rioja, El hijo de puy soria en Tailandia disfrutando de un paseo en elefante, que hdp (sic)”, escribió el usuario Miguel Montivero.

“La foto del hijo de un ministro del gobierno riojano, montado en un elefante en Tailandia... Y vos yendo a tomar aire al dique. La casta de vacaciones caras y exóticas”, cuestionó Miguel Marcos.

El balance de La Rioja: un elefante se balanceaba…

Lo cierto es que el perfil donde se habría publicado la imagen esta mañana era privado y sólo se podía acceder con una solicitud de amistad aceptada. Horas más tarde, según lo informado por la prensa local y a medida que crecía el escándalo, directamente había sido cerrado.

El presidente Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Gentileza: La Nación.

Cabe mencionar que la difusión de la fotografía se dio a sólo 12 días de que la Legislatura de La Rioja aprobara por amplia mayoría la emisión de una cuasi moneda, que se empleará para el pago de sueldos de empleados públicos. Se trata de los bonos de cancelación de deuda (Bocade).

El proyecto del oficialismo fue sancionado en la Sesión Extraordinaria número 16 del 138° período legislativo. De esta manera, el bono podrá ser utilizado para pagar el 30% de los sueldos de los trabajadores públicos.

