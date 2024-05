La receta ideal para cocinar cuando tenés invitados en casa, según la Inteligencia Artificial

Cenar con amigos siempre parece un buen plan hasta que se decide el menú. A veces la mejor opción parece ser Delivery, pero existen recetas simples para sorprender a tus invitados.

Aprovechando la llegada de ChatGPT a nuestras vidas utilizamos la herramienta para encontrar la mejor opción. Se trata de una opción vegetariana pero super sabrosa y, lo más importante, rendidora.

A continuación vamos a dejar la lista de ingredientes para este delicioso risotto champiñones y espárragos:

2 tazas de arroz arborio (o cualquier otro arroz para risotto)

1 cebolla grande, picada finamente

2 dientes de ajo, picados finamente

1 taza de champiñones frescos, rebanados (puedes utilizar otra variedad de hongo)

1 manojo de espárragos, cortados en trozos pequeños

4 tazas de caldo de verduras (aproximadamente)

1/2 taza de vino blanco

1/2 taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar risotto champiñones y espárragos

1 Para empezar tenés que calentar agua en una olla grande y agregar un caldito de verduras. En una sartén calentar aceite de oliva con una cucharada de manteca. Agregar cebolla y ajo bien picados. Cocinar hasta que se blanqueen.

2 Cuando el ajo y las cebollas estén bien cocidas agregar los champiñones y los espárragos. Después agregar el vino blanco.

3 Agregar a la mezcla el arroz, es importante que uses el arroz arborio y no la variedad “que no se pasa”, ya que el arroz común de cocina es ideal para lograr la consistencia deseada.

4 Cuando el arroz esté cubierto con esta mezcla, sin dejar de revolver, agregá de a poco el caldo aún caliente. Continúa revolviendo hasta que todo el líquido se haya absorbido y tengas una mezcla suave y cremosa.

5 Para terminar, agregá el queso parmesano rallado y revuelve hasta que esté bien incorporado y el risotto esté cremoso.