La reacción de Wanda Nara al ver a dos nenas iguales a sus hijas en la tele

Wanda Nara es una fanática de las redes sociales y todo lo que suceda en la Argentina respecto a ella y su familia le llamará mucho la atención. Como ahora que dos nenas se presentaron en la puerta de los parecidos de “Bienvenidos a bordo” porque son idénticas a sus hijas.

Este segmento del programa conducido por Laurita Fernández revoluciona el mundo digital porque muchas caras son iguales y otras, nada que ver. Y en la última emisión se vivió la presentación más asombrosa de todas. Dos niñas se asomaron e inmediatamente las reconocieron como las dobles de Francesca e Isabella, las hijas de Wanda y Mauro Icardi.

Laurita hizo pasar al estudio a las pequeñas y lanzó: “¿Vienen conmigo? Ay, yo ya te digo que me vuelvo loca”. “Hay que ver a quién se parecen, porque hubo algo que me hizo verlas por la mamá, que tranquilamente también podría haber venido a la puerta de los parecidos”, comentó y empezó a hablar con la madre de las niñas.

“¿Te dicen mucho que te parecés a ya sabés quién?”, consultó y la mujer dijo: “Con Wanda Nara”. E inmediatamente Natalie Weber, que estaba como invitada en el ciclo, completó: “Es Franchu e Isa”.

Las nenas asintieron y cuando las compararon con una foto de las hermanitas Icardi sorprendieron porque hasta posan iguales. “Chicos, es impresionante”, lanzó la conductora.

Fernández le preguntó a la madre de las participantes si su marido era parecido a Mauro y entre risas soltó: “No, de Icardi no tiene nada, le estaría faltando... Y yo digo que yo soy ´Wanda Nada´. Me falta mi Icardi”. Y bromeó: “Si ganamos el viaje a Europa, Wanda nos esperás. Por lo menos que nos dé labiales, algo”.

La reacción de Wanda Nara al ver a dos niñas idénticas a sus hijas

Luego del momento divertido, Laurita Fernández subió a Instagram una foto donde compara a las participantes con las niñas Icardi, mencionaron a Wanda Nara y ella no tardó en reaccionar.

“¿Podés creer esto?”, escribió en la historia original y la empresaria compartió el posteo y sumó: “Nanana, me las morfo, qué amor”.