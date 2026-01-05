5 de enero de 2026 - 09:07

La planta de citronela en maceta: dónde ponerla para que realmente espante mosquitos

En el jardín, la jardinería suma plantas como la citronela en maceta: bien ubicada, potencia su aroma natural y ayuda a espantar mosquitos sin químicos.

Por Ignacio Alvarado

Un punto clave es la poda. Cortar hojas de forma regular estimula el crecimiento y, además, libera más aroma al ambiente. Cuanto más sana y activa esté la planta, mayor será su efecto repelente. En maceta, conviene girarla cada tanto para que reciba sol parejo y crezca equilibrada.

Qué dice la ciencia sobre la citronela

Recién al profundizar en el tema aparecen las voces expertas. Investigaciones del Ministerio de Agricultura de Brasil y publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) explican que la citronela, especialmente Cymbopogon nardus y Cymbopogon winterianus, produce compuestos como citronelal y geraniol, responsables de su efecto repelente.

Estos estudios aclaran algo clave para la jardinería cotidiana: la planta viva no actúa como un insecticida potente por sí sola, pero sí reduce la presencia de mosquitos en espacios cercanos cuando está bien ubicada y saludable. Por eso, combinar varias plantas de citronela en puntos estratégicos del jardín mejora los resultados.

Un uso inteligente en casa

La citronela no es magia, pero tampoco un mito. En la jardinería urbana, funciona como parte de una estrategia natural: buena ubicación, cuidados básicos y expectativas realistas. En maceta, suma aroma, verde y un efecto disuasorio que muchos prefieren antes que productos químicos.

Ubicada correctamente, esta planta transforma balcones, patios y ventanas en espacios más disfrutables. En tiempos donde elegir bien las plantas importa cada vez más, la citronela sigue demostrando por qué nunca pasa de moda en el jardín argentino.

