La ola de memes que desató la golpiza a Sergio Berni en redes sociales

Las redes sociales no escapan a literalmente nada. Esta vez, luego de que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sea agredido a golpes y piedrazos por compañeros del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta mañana, no tardaron en aparecer desopilantes memes por la situación.

Berni fue agredido a palazos, piedrazos y trompadas por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado, identificado como Daniel Barrientos, realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, expresó uno de los voceros de la manifestación, casi cara a cara con Berni.

“Yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof después de recomponerse de los golpes.

Pese a que Berni no quería irse del lugar, a las 12.20 personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró por la fuerza al ministro y lo evacuó del lugar. Hubo incluso un forcejeo durante el cual el funcionario cayó al piso.

LOS MEMES EN LAS REDES SOCIALES TRAS LA AGRESIÓN A BERNI

Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde cualquier suceso, por más serio o triste que sea, puede ser objeto de humor. Tal situación dio lugar a que cientos de internautas compartan sus ingeniosos memes que se hicieron viral.

La ola de memes que desató la golpiza a Sergio Berni.

