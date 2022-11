La novia de María Laura de Gran Hermano, furiosa porque la participante la tildó de “tóxica” en televisión

Lo que los participantes de Gran Hermano dicen adentro de la casa trae repercusiones y a María Laura lo que dijo sobre su novia le trajo problemas. Es que en una charla “íntima” con Juliana habló de su pareja y a ella no le cayó nada bien lo que contó sobre su relación.

GH se transmite las 24 horas por PlutoTV y un usuario captó el momento en el que la “Cata”, como le dicen sus compañeros del reality, le contaba a Juliana sobre su “relación tóxica” que mantiene afuera de la casa.

Esto provocó que ella reaccionara y, através de Twitter, se despachó contra la participante. Incluso, aseguró que no le hará más el “aguante” hasta que salga del programa por eliminación o decisión propia.

“Tres llamadas perdidas de ella. Mi amiga me dijo: ‘Tomémonos otra cervecita’. Y yo, la agarré, y le dije: ‘Gorda, te la debo, otro día’”, contó Cata en su charla con Juli.

Y dejó en claro que eso no le cayó para nada bien: “Llegué a la casa y una calentura. Le dije: ‘Pará, loca. No puede ser que yo salga a tomar una cerveza con una amiga y esté pendiente del celular. No me rompas con tus celos’”.

La novia de Cata de Gran Hermano, súper picante contra la participante

Al viralizarse el clip en el que la Cata hablaba de su novia, ella no tardó en salir a hablar a través de la cuenta de Twitter de María Laura Álvarez, la que crearon para el programa. “Soy la novia ¡Y ella no cuenta lo tóxica que es!”, manifestó muy enojada con la situación.

“Que me quedo hablando con unas amigas media hora de más y, ya llego, y me planta cara de c*”, denunció la novia de la “hermanita” en la red social.

“Que me demoro media hora más en el trabajo y llego y está con cara de c*. Ahhh, pero eso no lo cuenta, jajaja”, cerró la novia de Maria Laura, con una carcajada.