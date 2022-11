Desde Marianela Mirra a Amnistía Internacional: fuerte repudio a Thiago por el acoso a Agustín en Gran Hermano

Gran Hermano volvió con todo a la televisión y las redes cumplen un papel fundamental en esta nueva edición a la hora de juzgar lo que sucede adentro de la casa. Es que, al ser transmitido prácticamente las 24 horas, muchas situaciones no pasan desapercibidas como el acoso de Thiago a Agustín, que fue duramente repudiado en las últimas horas.

Si bien hay situaciones que la producción de GH intenta tapar con cortes o cambios de cámara, la “broma” de Thiago su compañero mientras dormía no causó gracia entre los televidentes y usuarios de las redes. Incluso, Amnistía Inernacional Argentina hizo referencia al tema.

Es que en imágenes que se difundieron a través de diferentes plataformas, se ve que Thiago se acostó encima de Agustín, lo tocó, besó, manoseó y se fue. Todo bajo la mirada de otros dos compañeros que fueron testigos y se reían como si fuera un chiste: Alfa y Juan.

Muchas cuentas denunciaron a el acoso de Thiago a su compañero, que no terminó ahí, ya que también le hizo “bromas” sobre lo ocurrido: “¿Qué se siente dormir culito para arriba y que te estén apoyando todos los días?”.

Así, el joven más querido afuera del reality por su dura historia de vida, pasó a estar en el ojo de la tormenta y algunos hasta pidieron su expulsión.

Los fanáticos del programa, le pidieron a Marianela Mirra que opine al respecto. Y, apedido de sus seguidores, la exganadora de Gran Hermano pidió que lo saquen a Thiago del juego y fue tajante.

Fuerte repudio a Thiago por el acoso a Agustín en Gran Hermano.

“A pedido de ustedes mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos”, opinó la exjugadora de GH. Aunque el comentario le valieron amenazas de parte de los seguidores de Thiago.

“Están locos, la mafia que son los seguidores de Thiago. Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando se me vengan ganas”, cerró.

Amnistía Internacional Argentina repudió a Thiago de Gran Hermano

También Amnistía Internacional Argentina condenó el accionar del joven para con otro participante. Y en Twitter compartieron un mensaje de concientización: “Cuando dormís no hay consentimiento”. “Solo sí es sí. Corta”, agregaron en el posteo para dar cuenta de la importancia de mostrar que eso no está bien, porque no era consentido.

“Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste”, explican.

“#GH se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste”, remata Amnistía Internacional en su mensaje.

