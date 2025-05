La marca de celulares que se descontinuará: reemplaza tu teléfono antes de julio de 2025

Si tenés cartón de maple de huevo, no lo tires, posees un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlo

Esto significa que ningún celular LG recibirá más parches, ni actualizaciones, ni mejoras de software. Y eso no solo afecta el rendimiento: también implica que los dispositivos quedan más expuestos a fallas, virus y errores en apps que dejan de funcionar correctamente.

image.png

Qué celulares se quedan sin soporte y qué hacer si tenés uno

Según informaron medios como The Verge, esto afecta a todos los modelos LG que estén activos hoy. No importa si es un modelo viejo como el LG G6 o uno más reciente como el Velvet. Si tenés alguno de estos, ya no habrá actualizaciones ni seguridad garantizada.