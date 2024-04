La manera más divertida de hacer galletitas con rocklets: fácil, rico y colorido

A veces pasa que buscamos una receta que no requiera de tantos ingredientes, pero que, al mismo tiempo, sea muy fácil de replicar en casa y cuya preparación no nos tome mucho tiempo, para zafar del tedioso momento de no tener nada para comer que nos hace ir al kiosco.

Entre las alternativas ideales para disfrutar con los tuyos están las galletitas dulces caseras con los deliciosos rocklets que hace tan feliz a los niños por sus colores.

Así se preparan estas ricas galletitas que alegrarán a los niños.

Así se preparan estas ricas galletitas que alegrarán a los niños.

Para llevar adelante esta preparación solo hay que tener presente que se necesitan algunos ingredientes, que te detallamos a continuación para que no pierdas más tiempo.

2 huevos.

3 tazas de harina común.

1 cucharadita de polvo de hornear.

200 gramos de manteca pomada.

1 taza de azúcar.

Esencia de vainilla.

Confites Rocklets (o de otra marca que prefieras).

Así se preparan estas ricas galletitas que alegrarán a los niños.

Una vez que tengas todo, deberás colocar en un recipiente tanto la manteca pomada como el azúcar, ingredientes que vas a mezclar muy bien. Luego, a esta preparación vas a agregarle los huevos junto a la esencia de vainilla. Finalmente, hay que agregar la harina y el polvo de hornear, y nuevamente unir todo.

Con la masa ya hecha, es momento de armar bolitas pequeñas que luego vas a estirar para formar las galletitas circulares.

Sobre cada una de estas galletitas, hay que agregar todos los confites en la parte superior – pueden ser, uno, dos o los que quieras- hasta cubrir toda la mezcla que habías hecho.

Mientras tanto, pon aceite sobre un molde y en ella, las galletas para darle color a 180 grados durante no más de 15 minutos. Una vez listas, hay que esperar a que se enfríen y ya estarán listas para que las disfrutes junto a quién quieras y acompañadas de cualquier infusión fría o caliente.

Así se preparan estas ricas galletitas que alegrarán a los niños.