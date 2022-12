La mamá de L-Gante se lanzó a la actuación y apuesta por sus sueños: “No hay edad para hacer las cosas”

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, debutó en el teatro y cumplió su sueño más preciado. En diálogo con los medios, la mujer no descartó sumarse próximamente a alguna temporada.

Su hijo Elián ya se encuentra más que encaminado con su carrera en la música y siendo referente del RKT y cumbia 420 en el país. De esta manera, Claudia decidió luchar por sus sueños y comenzó a estudiar actuación.

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, defendió a su hijo tras el allanamiento.

Una vez terminado el curso, se animó a presentarse sobre las tablas e interpretar su primer papel en el concert de fin de año. “Este es mi primer año incursionando en el teatro y fue la muestra final. Siempre tuve ganas y siempre quedaba en eso, las ganas. Lo postergaba por diferentes cosas, por mis hijos, y se dio la oportunidad”, dijo al móvil de Socios del espectáculo.

El cronista le consultó sobre sus futuros trabajos en el ambiente y ella contestó: “Sé qué hay castings y propuestas, pero la temporada ya se largó y están todas las obras preparadas”.

La madre del cantante también habló con Marcelo Tinelli en "ShowMatch". (Captura de pantalla).

A pesar de esto, aseguró que le gustaría formar parte de algún elenco en la próxima llamada a castings: “Así que hay que esperar a la próxima ahora”.

Para terminar, la mujer aseguró que “no hay edad para hacer las cosas”, ante la consulta del cronista sobre los prejuicios sobre su edad.

L-Gante reveló las constantes amenazas que le hace Alex Caniggia

Día tras día, la pelea entre L-Gante y Alex Caniggia se nutre más y más. En esta ocasión, el cantante se cansó de los idas y vueltas y reveló lo que el influencer le envía a través de Whatsapp.

La constante pelea entre L- Gante y Alex Caniggia / Instagram

En medio de un móvil para el programa Socios del Espectáculo, el cantante de cumbia 420 aseguró que Caniggia lo amenaza constantemente a través de Whatsapp. “Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás. Que a él no le guste lo mío no me genera nada”, agregó.

“Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”, justificó el artista.

Para cerrar, el artista de la cumbia agregó: “Tengo algo que él no tiene: puedo decir que lo mío me lo gané y puedo recordar cuánto me costó llegar hasta acá”