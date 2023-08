La insólita anécdota de un emprendedor mendocino con una clienta: “La gente no lee o no quiere leer”

Emi Devita es mendocino y tiene un emprendimento de venta de distintos tipos de café. Recientemente, asombrado por la respuesta de una clienta, compartió la historia en TikTok y las reacciones y anécdotas de la atención al público no se hicieron esperar.

En el video se ve a Emi explicando que trabaja en un sitio que sólo vendo café, distintos tipos y variedades. “Lo más gracioso de la venta al público es cuando la gente no lee o no quiere leer” comienza comentando. Luego realiza hace una descripción de su emprendimiento haciendo hincapié en la venta de café y las variedades de esta infusión. “Uno le explica qué es el café, qué variedades tiene... y ¿saben qué me acaba de decir una mina?!” y hace un pausa para replicar a la clienta “¿ahh, pero esto es sólo café? ¿Ahh, cómo que es todo café? Pero a mí me hace mal el café” contó.

Ante la sorpresa de lo expuesto por la clienta Emi continúa “Y para qué venís, dice ‘café' bol...” y cierra entre incrédulo e indignado.

Rápidamente el video, que obtuvo más de 600 mil reproducciones, más de 67 mil likes y cientos de comentarios, se viralizó y los trabajadores de distintos rubros comenzaron a compartir sus experiencias.

Los kioscos son los negocios de los que requieren mayor paciencia por parte de los trabajadores

“A la gente no le gusta leer, trabajo en kiosko y me obligan a poner precio y la gente prefiere j.. preguntando que leer los carteles” comentó un usuario.

Otro usuario señaló: “Yo trabajo en un kiosco y me piden verduras man jajaja nose de donde sacan que tenemos verduras”. En el mismo rubro, otra persona dijo “En mi kiosco puse unas facturas a 150 cada una , y una se ofendió porque pensó que salía 150 CADA UNA DE LAS DOCENAS”

Los comentarios que ponen en evidencia la falta de atención de la clientela

Además compartieron más expriencias que señalan la falta de atención de los clientes en relación a los rubros de trabajo. “Yo arreglaba pcs. me cae un viejo con in freezer...” dijo el comentarista y otra retrucó “Yo trabajaba en un bazar chino y la cantidad de gente que preguntaba por pan o takis es anormal”

Finalmente, se puede leer entre los intercambios en la publicación de TikTok el dilema supremo de cualquier cliente que debe ingresar a un establecimiento “maestro, la gente no lee, en una puerta que dice, Tire, ellos empujan, y donde dice empuje, ellos tiran, no podés”, cierra el comentario. “A ver si te pido un expreso es claramente que quiero una milanesa” ironizó otra persona.

