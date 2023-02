La horrible confesión de Julieta de Gran Hermano: dijo que no quiere a su perra que está mal de salud

Julieta Poggio se alzó como una de las jugadoras más populares de la actual edición de “Gran Hermano” gracias a su belleza. Sin embargo, más de una vez ha colmado la paciencia de los fans. Esta semana, en la que justamente está nominada, la joven volvió a demostrar actitudes de maltrato y discriminación animal.

Juli, que es actriz y bailarina, revivió su propia polémica con nuevos y cuestionables dichos, que le podrían salir muy caro. Todo ocurrió cuando ella, junto a Nacho y Daniela estaban sentados en la galería mirando la lluvia cuando, en un arrebato de melancolía, la rubia se preguntó de la salud de una de sus perras. “¿Se habrá muerto?”, cuestionó para sorpresa de los presentes.

“No, seguro que no”, intentó salvarla su compañera. “Igual no la quiere”, disparó Nacho con sinceridad. “Sí la quiere, Nacho”, intentó arreglarla Dani, que en su tiempo afuera de la casa tuvo oportunidad de presenciar el repudio contra Julieta por los previos comentarios hacia su mascota.

Julieta Poggio volvió a mostrar actitudes de maltrato animal contra su perra.

Por más que Daniela tuvo un buen gesto, la honestidad en Julieta Poggio pesó más y no pudo mentir: “No. No la quiero, no puedo mentir”, fue la sincera respuesta de la joven. Cuando sus amigos le preguntaron la razón detrás de su mala relación con su perra, Julieta emitió una respuesta que provocó repudio en redes sociales.

“Porque es rara, ella es así. No le podes hacer upa, es toda así dura. Te lo juro, es muy rara esa perra. Ni otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”, aclaró Julieta, quien agregó que su mascota “no es familia de nadie” cuando Nacho preguntó por la hermandad entre sus perros.

Las reacciones en redes sociales contra Julieta

Los comentarios de Julieta provocaron una ola de repudio en las redes sociales: “Y después dicen que Coti es mala persona por hacer una espontánea...”, “Que mina enferma”, “Desborda compasión” y “Julieta al 9009″ fueron algunos de los varios comentarios que le reprocharon los dichos a la modelo.