La historia detrás de “Los cuarentones de TikTok”: los argentinos que no le temen al ridículo

Un video de menos de 40 segundos en TikTok, la canción “Bella y Sensual” de Romeo Santos, Nicky Jam y Daddy Yankee sonando de fondo y tres amigos “cuarentones” que se muestran decididos a hacerle frente al qué dirán y no le temen al “escrache” con tal de intentar mostrarse a sí mismos de una manera original y auténtica. Estos 3 componentes dieron lugar a un video viral del que todo el país habla desde hace ya varios días, pero que esconde la historia de 3 amigos que -con su particular y distintivo estilo- siguen dando que hablar en las redes (y en especial en TikTok).

El video que se popularizó -con tintes de “cringe”, como se dice ahora para describir aquellas situaciones de vergüenza ajena extrema- muestra a los 3 amigos juntos en un departamento. Mientras la canción va describiendo que “uno de nosotros te tiene que conquistar”, la secuencia se va centrando en cada uno de ellos. Con remeras, bermudas, zapatillas deportivas y hasta sonrisas y poses impostadas ante la cámara del celular, los 3 amigos van bailando -cada uno a su turno- mientras la canción intenta describirlos.

Movimientos con sus manos -un tanto forzados-, ostentación de sus tatuajes y poses “casuales, así como si no supiera que me están filmando” completan la breve, pero impactante secuencia.

Los cuarentones de TikTok: los argentinos que no le temen al ridículo y dan que hablar con sus videos. Foto: TikTok

Y aunque muy probablemente los 3 amigos -de cuarenta y tantos- hayan buscado viralizar el video mostrándose como irresistibles, seductores y sensuales; el video no tardó en convertirse en viral y centro de infinitas bromas, memes y deformaciones que los convirtieron en “memes”.

Lo duro y poco coordinados de sus movimientos, las miradas y actitudes que buscaban mostrarse como sensuales -pero que terminan generando una sensación diametralmente opuesta- y las reacciones y respuestas de la comunidad virtual ante este video (para el que, evidentemente, la sociedad no estaba preparada aún) lo convirtieron en tendencia. Y permitieron descubrir otros videos igual de entretenidos de estos 3 amigos.

¿Sexies a los 40?

El video tiene ya un tiempo. La versión original fue compartida el 28 de julio, en la cuenta de TikTok de uno de sus protagonistas (@MaikelMatrakas86). A juzgar por el nombre del usuario -sobre todo del “86″-, él tiene 36 años, por lo que técnicamente no le cuadra el término cuarentón.

De los 3, se trata del más viral de los amigos, el “pelado”. Y es que en su perfil ya tiene casi 13.000 seguidores y se encarga de subir videos saludando a quienes se lo piden en las redes, dando consejos de amor y luciendo sus pectorales tatuados. “Señor, usted creó un trend viral”, resalta uno de los comentarios en el video donde @MaikelMatrakas86 se muestra saludando y felicitando a una joven que se lo pidió en uno de los comentarios. Allí se lo ve moviendo sus pectorales al ritmo de una versión remixada de “My hips don’t lie”, de Shakira. “Vamossssss” respondió el creador del video, con emojis con corazones.

En otro video se lo ve con la camiseta de Argentina -aunque él mismo aclara que no es argentino- con un romántico consejo de amor: “Che, pibe. Si te enamorás con ropa, esa es la correcta”. Pero en la mayoría, al igual que en el que lo lanzó a la fama -a él y sus do amigos- se lo ve filmándose a sí mismo, haciendo playback de distintas canciones (casi todas de fiesta) y mostrándose en una especie de desenfreno y actitud desfachatada (siempre en cuero para que se vean sus tatuajes).

De regreso al video más popular, entre tantas deformaciones hay uno -editado- que los presenta de forma más que entretenida, con la música de la presentación de “Friends”.

“El tipazo” y los memes

El video donde se los ve a los 3 amigos es uno de los que más visualizaciones y reacciones tiene en el TikTok de @MaikelMatrakas86, aunque él mismo decidió desactivar los comentarios, quizás cansado de las agresiones y burlas. Pero ello no quita que la gente siga hablando de él, replicándolo y debatiéndose entre las bromas, las burlas y la vergüenza ajena y la empatía.

Entre los 3 amigos hay uno que cae más simpático que los otros dos, y no se trata de Maikel, el dueño del perfil donde se compartió el video. El preferido de los usuarios en las redes sociales es el único que sale con remera blanca, con el dibujo de un ciervo, y que -evidentemente- es quien más incómodo se sintió ante la decisión de filmar el video. Se trata de “El Tipazo”, como cariñosamente -o no- lo bautizaron luego de las repercusiones.

Inmóvil, muy trabado y con una sonrisa donde parece leerse el pedido desesperado para que el video llegue a su fin pronto, se lo ve al “tipazo” moviendo su brazo, mientras que con sus dedos realiza un gesto intentando mostrarse “en onda”.

Luego del video original y de sus repercusiones, en los comentarios de los otros videos que Maikel subió a TikTok prácticamente le imploran que cuente la historia de ese primer video, que vuelva a subir otro con sus compañeros y hasta le ruegan que comparta un video donde se lo pueda ver y oír hablar al “tipazo”. Sin embargo, Maikel solamente se ríe ante esos comentarios, o los ignora. Pero siempre tiene emojis de besos y corazones para las mujeres que comentan sus llamativos videos.

El otro video de los 3 amigos juntos y que no es TAN famoso

El de los 3 amigos en el departamento mostrándose como irresistibles y desafiando a quienes lo vean a que “uno de nosotros te tiene que conquistar” no es el único video que los 3 amigos protagonizaron en equipo y que está disponible en el canal de TikTok de @MaikelMatrakas86 . Y es que hace ya un tiempo, los 3 amigos compartieron un video donde se los ve en la pileta.

Mientras suena “Danza Kuduro”, Maikel es quien filma con su celular, mientras hace la mímica de cantar. A su lado están sus dos amigos, todos con lentes oscuros y en plan de disfrutar, refrescarse e intentar tentar a quienes se topan con el video para que sientan ganas de dejar todo lo que estén haciendo y teletransportarse con ellos a la pileta.