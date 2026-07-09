La hiper estimulación tecnológica podría acelerar la pérdida gradual de las capacidades cognitivas en niños

Los teléfono, las redes sociales y la inteligencia artificial forman parte de la vida cotidiana y ofrecen múltiples beneficios. Sin embargo, los expertos advierten que una estimulación sin control puede tener consecuencias sobre la salud mental, el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro. Este fenómeno, conocido como tecno adicción , se caracteriza por una dependencia del uso de tecnologías digitales.

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La tecnoadicción es una conducta asociada al uso compulsivo de dispositivos tecnológicos, redes sociales y plataformas digitales.

Según especialistas, esta dependencia aparece cuando la interacción constante con la tecnología se convierte en una necesidad difícil de controlar, desplazando otras actividades importantes como la convivencia familiar, el ocio, el estudio o el descanso.

El problema no radica únicamente en el tiempo de uso, sino también en la forma en que las plataformas están diseñadas para mantener la atención del usuario durante largos períodos.

Los expertos explican que la exposición continua a estímulos digitales favorece la liberación de dopamina , un neurotransmisor relacionado con las sensaciones de placer y recompensa.

Cada notificación, video recomendado o interacción en redes sociales puede generar pequeñas gratificaciones que incentivan al cerebro a seguir buscando nuevos estímulos. Con el tiempo, este mecanismo puede favorecer hábitos de uso repetitivo y dificultar la desconexión de los dispositivos.

Posibles consecuencias para la salud mental

Diversas investigaciones han asociado el uso excesivo de medios digitales con un mayor riesgo de desarrollar síntomas como:

Ansiedad.

Estrés.

Irritabilidad.

Depresión.

Sensación de soledad.

Aislamiento social.

Además, dedicar demasiadas horas a las pantallas puede reducir el tiempo disponible para las relaciones personales, la actividad física y otras experiencias que contribuyen al bienestar emocional.

¿La inteligencia artificial puede influir en el aprendizaje?

Los especialistas señalan que la inteligencia artificial representa una herramienta con un enorme potencial, pero advierten que su uso indiscriminado para resolver tareas cotidianas puede reducir el ejercicio de algunas habilidades cognitivas. Por ejemplo, recurrir constantemente a sistemas de IA para redactar textos, resolver problemas o generar ideas podría disminuir la práctica de capacidades como:

La escritura.

La creatividad.

El pensamiento crítico.

La resolución autónoma de problemas.

La memoria.

El cerebro fortalece sus conexiones mediante el uso constante. Cuando determinadas habilidades dejan de ejercitarse durante largos períodos, pueden deteriorarse progresivamente.

Imagen realizada con IA

El papel de los algoritmos en la dependencia digital

Las plataformas digitales utilizan algoritmos capaces de analizar el comportamiento de cada usuario para ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Gracias a estos sistemas predictivos, aplicaciones y redes sociales recomiendan videos, publicaciones o películas con el objetivo de prolongar el tiempo de permanencia en la plataforma.

Cómo reducir el riesgo de dependencia tecnológica

Los especialistas coinciden en que la solución no consiste en eliminar la tecnología de la vida cotidiana, sino en aprender a utilizarla de manera consciente.

Algunas recomendaciones incluyen:

Establecer límites diarios para el uso de dispositivos.

Fomentar la lectura desde la infancia.

Promover actividades sin pantallas.

Fortalecer las relaciones personales y familiares.

Desarrollar el pensamiento crítico frente al contenido digital.

Utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo permanente del aprendizaje.

La educación digital, una herramienta clave

Los expertos sostienen que enseñar desde edades tempranas cómo funcionan las plataformas digitales y los algoritmos puede ayudar a desarrollar hábitos tecnológicos más saludables. Comprender que muchas aplicaciones están diseñadas para captar la atención permite utilizar estos recursos con mayor conciencia y reducir el riesgo de dependencia.