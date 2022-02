La ex de ‘la Brujita’ Verón contó el calvario que vivió junto a él: “Me estafó emocionalmente”

Dorina Guillen (28) fue novia de Juan Sebastián “la Brujita” Verón (46) durante un año, mientras ocurría la peor etapa de la pandemia de coronavirus. Esta semana, la ex de Verón dio declaraciones y acusó al presidente de Estudiantes de La Plata de serle infiel, defraudarla y de “estafarla emocionalmente”. La pareja se conoció por videollamada.

Por un lado, Dorina habló en el programa ‘A la tarde’, de Karina Mazzocco, y lanzó una frase muy polémica: “Así como traicionó a la Patria, tranquilamente me pudo haber traicionado a mí”, en referencia a la infidelidad que Guillen dice que sufrió por parte de Verón. La relación con la patria es a raíz de la fuerte polémica que hubo durante el Mundial de Corea-Japón 2002, en donde Juan Sebastián representó a la Selección Nacional, que se lo criticó a “La Brujita” de no dejar todo al enfrentar a Inglaterra, país donde él estaba jugando en ese momento, en el Manchester United.

Verón disputó los mundiales 1998 y 2002 como jugador de la Selección

La joven de 28 años dio más detalles de la infidelidad. “Cerca de mi cumpleaños vi que se lo estaba vinculando con una chica. Mi decisión fue hablarlo con él, porque era una persona empática y en ese momento no le interesó nada de mí. Fue agresivo, me sentí muy herida. Ahí fue cuando me di cuenta de que era verdad, que siempre había estado jugando a dos puntas, o a más quizá” expresó la ex de Verón.

“A mí de verdad me costó superarlo, yo estuve muy enamorada y creí mucho sus promesas. Nos íbamos a ir de viaje a Indonesia, y de la nada fue como ‘no existís más, chau’” contó con dolor Guillen.

Por otro lado, Dorina se comunicó con Juan Etchegoyen, periodista de ‘Mitre Live’ y relató más en detalle el calvario que sufrió. “No me voy a desentenderme de algo que es cierto, es algo muy duro y yo tuve una relación de varios meses, casi un año con él, pero me costó mucho superarlo, entonces hoy me cuesta hablar” dijo Guillen.

“Yo estaba negada a conocer a alguien, ante la insistencia decidí acceder y darme una oportunidad en el amor. No es algo que me haga bien. Siento que me estafó emocionalmente, yo a él lo cuidé mucho, él me había planteado que estaba separado, yo decidí bloquearlo de todos lados, yo vi una entrevista que dijo que se separó hace poco, y quizás también me engañaba con otra mujer también, no sólo con una” explicó la ex de “La Brujita”.

Para cerrar, contó más detalles de su dolor. “Era una situación donde él me decía que solo estaba conmigo. Todavía me duele muchísimo aunque pude sacar distancia, pero me sigue doliendo. Yo esto nunca lo había contado públicamente, siempre me encargué de cuidarlo muchísimo desde el cariño” manifestó Dorina.

Dorina expresó: "Me estafó emocionalmente"

Dorina tiene 28 años y es bailarina desde los seis años

Se conocieron durante 2020, por un conocido de ambos

Su relación duró casi un año, luego de idas y vueltas

¿Cómo se conocieron Verón y Dorina?

Dorina Guillén explicó que conoció a Juan Sebastián Verón a través de un amigo en común, y que en mayo de 2020 tuvieron su primera videollamada, poco después de que “la Brujita” se separara de su anterior mujer.

“Él iba a mi casa, siempre caía con alguna sorpresa, con la pastafrola de membrillo. Era cocinar juntos, tomar helado, una pareja digamos, para mí Juan Sebastián Verón era mi pareja, no hace faltan los rótulos, yo lo cuidé mucho a él”.

Ademas, Guillén explicó lo que Verón le pidió al conocerla: “Vino a mi casa y me preguntó si estaba con alguien más ‘porque yo estoy solo con vos, y vos me tenés que cuidar’. ¿Por qué no le voy a creer?”. Para finalizar, explicó: “La relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador, me ayudó mucho con mi departamento pero no es un tema que me haga bien”.