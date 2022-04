La descompostura de Pampito al aire: tuvo que ser atendido por un médico del canal

Este jueves, en vivo, el panelista de “Mañanisima”, Pampito, pasó un mal momento: se descompuso y tuvo que salir del aire para ver al médico presente en el canal. En tanto, Estefi Berardi y Matías Alé siguieron con el programa.

“Estoy desconcentrado. Córtenme el micrófono. Me dio asco el té”, aclaró el panelista y automáticamente salió del estudio para ser asistido, según Pronto.

Pampito se descompuso al aire

Inmediatamente al escuchar a su compañero, Estefi Berardi lo bancó: “Son cosas que pueden pasar al aire”. Por su parte, Matías Ale aclaró: “Casi se nos desmaya Pampito. Estábamos en el aire. Ahora está con el médico”.

Pampito

Sin embargo, luego de recuperarse, el panelista volvió al piso y aclaró: “Me da vergüenza. Parece teatro. Tomé té y me dio asco. Estaba hablando y me empezó a agarrar náuseas. Fui al baño a vomitar. Perdón, es un asco lo que estoy contando, pero me dio asco el té. Estoy bien. Estoy vivo, que no se preocupe mi familia que me estaba escribiendo”, explicó el periodista llevando tranquilidad.

Cuando Jorge Rial destrozó a Pampito tras su separación con Romina Pereiro

No hace mucho, Jorge Rial confirmó su separación de su esposa, Romina Pereiro. Cuando se filtró la novedad, algunos periodistas que soltaron la primicia, como “Pampito”, dijeron que les había llegado información de que él le había sido infiel a Romina con alguien más. Por esto, Rial trató al periodista de espectáculos de acosador.

En medio de todo su proceso de duelo, Rial y su esposa, como tantas otras figuras públicas que atraviesan una ruptura, la pasaron muy mal leyendo los rumores que se dijeron al respecto. Esta versión en específico aseguraba que Rial la había engañado con su ex, Mariana “Loly” Antoniale y con una periodista de C5N.

Pampito le respondió a Jorge Rial

“Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien. Ahora, cuando entra ‘Pampito’, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar…”, comenzó Rial, aprovechando el momento para burlarse de su apodo.

“Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”, cerró. En cuanto a Romina, “Pampito” contó que ella le envió un mensaje privado por Instagram expresándole su enojo.