La ciencia lo confirma: meditar no apaga la mente y vuelve al cerebro más activo y complejo

Olvidate del mito del cerebro en reposo. Descubrí cómo la meditación altera tus neuronas para mejorar la atención, el aprendizaje y tu bienestar emocional diario.

La ciencia confirma que la meditación no "relaja" nuestra mente.

Por Sofía Serelli

Si alguna vez intentaste meditar para dejar la mente en blanco, la ciencia acaba de demostrar que estabas en el camino equivocado. Un nuevo estudio internacional con monjes budistas revela que esta práctica milenaria no relaja el cerebro, sino que lo vuelve mucho más activo, complejo y capaz de procesar información con una precisión sin precedentes.

Lo que encontraron es fascinante: la meditación altera profundamente las dinámicas cerebrales, elevando la actividad en lugar de apagarla. El cerebro en este estado no entra en una calma pasiva, sino en una configuración dinámica rica en información que lo prepara mejor para los desafíos del día a día.

Samatha o Vipassana: ¿cuál necesitás vos?

El estudio se enfocó en dos técnicas clásicas que cualquier persona puede practicar en su casa para recargar la mente. La técnica Samatha se centra en la atención sostenida sobre un objeto, como la respiración, con el fin de estabilizar la mente y lograr una concentración profunda. Es como reducir el haz de luz de una linterna para enfocar un solo punto.

Por otro lado, la técnica Vipassana propone una observación atenta y ecuánime de todas las sensaciones y pensamientos tal como surgen. Aquí, el haz de la linterna se amplía para abarcarlo todo. Aunque Vipassana suele ser más desafiante para principiantes, los expertos recomiendan alternar ambas técnicas para obtener los mejores resultados en la claridad mental.

El cerebro en el límite del "caos": la clave de la eficiencia

Uno de los hallazgos más revolucionarios es el concepto de "criticidad". Se trata de un estado donde el cerebro opera en el límite exacto entre el orden y el caos. Según los investigadores, este equilibrio es el punto óptimo para que las redes neuronales funcionen de forma sana y eficiente.

Un cerebro con falta de flexibilidad se adapta mal a los cambios, mientras que un exceso de caos puede provocar disfunciones graves. En el punto crítico que alcanza la meditación, las redes son lo suficientemente estables para transmitir información fiable, pero lo suficientemente flexibles para adaptarse rápido a situaciones nuevas.

Esta flexibilidad se traduce en beneficios prácticos para tu vida cotidiana. Un cerebro que se acerca a este estado crítico mejora su capacidad para alternar entre tareas y para almacenar información de manera más efectiva. No se trata solo de sentirse bien en el momento, sino de cambiar la estructura de cómo pensamos y respondemos a los problemas.

Finalmente, los resultados respaldan que este estado activo del cerebro conduce a un mejor bienestar general. Al afectar directamente los procesos de atención, la meditación se convierte en una herramienta científica probada para reducir el estrés y los síntomas de ansiedad y depresión. Entender que meditar es un ejercicio de alta complejidad permite encarar la práctica con una meta clara: alcanzar el máximo potencial de nuestra mente.

