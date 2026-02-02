La ciencia lo confirma: esta es la hora ideal de dormir y la duración óptima para proteger tu mente a los 40

Organizar el descanso parece una tarea secundaria, pero la ciencia acaba de confirmar que el horario en que apagás la luz define tu salud futura . Un nuevo estudio revela que desviarse del ritmo natural del cuerpo no solo genera cansancio , sino que pone en jaque al corazón y la capacidad cognitiva hoy mismo.

La vieja creencia de que solo importa "dormir ocho horas" está quedando obsoleta frente a las nuevas evidencias. Investigadores del Reino Unido y China han identificado que el inicio del sueño tiene un punto óptimo en el ciclo de 24 horas del cuerpo , y cualquier desviación puede ser perjudicial para la salud cardiovascular.

El cuerpo se rige por un reloj interno llamado ritmo circadiano . Cuando nos acostamos demasiado tarde, el sistema se desajusta , impidiendo que los órganos realicen sus funciones de reparación esenciales que ocurren durante la noche.

Un estudio realizado con más de 88.000 adultos reveló que las personas que se duermen a la medianoche o más tarde tienen un 25% más de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares , como infartos o insuficiencia cardíaca . Por el contrario, el horario con menor incidencia de problemas cardíacos se ubica entre las 10:00 y las 10:59 de la noche.

Esta " hora de oro " no es caprichosa. Los científicos sugieren que acostarse después de la medianoche reduce la probabilidad de ver la luz de la mañana , que es la señal que necesita el cerebro para reiniciar su reloj biológico . En las mujeres , esta asociación entre el horario de sueño y el riesgo cardíaco parece ser incluso más fuerte.

El hallazgo sobre los 40 años y la memoria

Para quienes ya cruzaron la barrera de la mediana edad, la exigencia es todavía más específica. Un estudio publicado en Nature Aging determinó que 7 horas de sueño es el descanso nocturno ideal para personas a partir de los 40 años.

Dormir más o menos de ese tiempo se vincula directamente con una reducción en la capacidad cognitiva, afectando la velocidad para procesar información nueva, la capacidad de tomar decisiones además de experimentar ansiedad y depresión.

La falta de sueño profundo u ondas lentas podría ser la causa, ya que este período juega un papel crucial en la consolidación de los recuerdos y evita la acumulación de proteínas relacionadas con la demencia.

Cómo identificar tu cronotipo para rendir más

No todos funcionamos igual. Según el Dr. Michael Breus, existen cuatro cronotipos que definen cuándo somos más productivos. El más común es el "Oso", que sigue el ciclo solar y representa al 50% de la población. Estos individuos suelen despertarse a las 7:00 y acostarse a las 23:00, alcanzando su pico de energía al final de la mañana.

Sin embargo, los "Lobos" o noctámbulos corren más riesgos de salud al verse obligados a despertarse temprano para cumplir con horarios laborales tradicionales, lo que les provoca una privación de sueño crónica.