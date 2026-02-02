Creó una IA a los 15 años, ganó un premio científico y hoy busca cambiar el diagnóstico del cáncer cerebral

El diagnóstico de los tumores cerebrales más agresivos está viviendo un giro histórico gracias a la visión de una adolescente de 15 años . Aoibheann Daly desarrolló una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar mutaciones genéticas sin necesidad de biopsias tradicionales , abriendo una oportunidad real de tratamiento rápido y preciso.

La determinación de Daly surgió de un dato devastador que conoció mientras participaba en un programa para jóvenes talentos en la Universidad de la Ciudad de Dublín al enterarse de que la tasa de supervivencia a cinco años del glioblastoma es de apenas el 5,1% .

Este choque con la realidad la impulsó a buscar una solución desde su propia habitación. Utilizando habilidades de programación que aprendió de forma autónoma a través de internet , comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce como GlioScope. Este proyecto acaba de ser galardonado con el premio principal en la 62.ª edición de la Exposición de Jóvenes Científicos y Tecnología Stripe.

La gran oportunidad que revela GlioScope es la eliminación de procedimientos invasivos para recolectar tejido cerebral. Actualmente, para analizar este tipo de cáncer, los médicos suelen requerir muestras físicas que conllevan riesgos y tiempos de espera prolongados. La herramienta de IA creada por Daly permite detectar mutaciones y perfilar tumores analizando directamente las resonancias magnéticas de los pacientes.

Esta capacidad de diagnóstico no invasivo permite a los equipos médicos obtener resultados claros con mayor velocidad. Al evitar la cirugía diagnóstica inicial, el tratamiento puede comenzar mucho antes . Este factor es crítico cuando se trata de tumores con tasas de mortalidad tan elevadas, donde cada día cuenta para la supervivencia del paciente.

Un tratamiento basado en quién sos y qué hacés

Daly no se conformó con mejorar el diagnóstico. Tras hablar con un neurocirujano, identificó un error común en los tratamientos actuales: la falta de equilibrio entre la terapia y la calidad de vida del paciente El especialista le sugirió que modelar la ocupación del paciente podría cambiar radicalmente el enfoque médico.

image

El impacto práctico de esta idea es revolucionario. Si el paciente es un pianista, por ejemplo, el plan de tratamiento podría adaptarse para proteger sus habilidades específicas y su forma de vivir. Ese es el siguiente paso que la joven científica planea analizar en su investigación.

La competencia y el futuro de la medicina joven

El proyecto de Daly superó a 550 finalistas seleccionados entre casi 2.000 inscriptos en la feria científica. Tras ganar, admitió sentirse abrumada y muy cansada después de un año de trabajo intenso para mejorar su versión anterior de la herramienta. Su esfuerzo le valió un premio de 7.500 € y la representación de su país en el Concurso de la UE para Jóvenes Científicos en Alemania.

image

Este caso no es aislado en el ecosistema de innovación actual. Otras jóvenes como Aoife Fadian y Jessica O'Connor presentaron el uso de lana de oveja para reforzar hormigón También se destacaron proyectos para la administración intranasal de medicamentos contra el cáncer y aplicaciones como ACT para el intercambio rápido de datos médicos en emergencias.

El futuro de los diagnósticos médicos ya no depende exclusivamente de laboratorios tradicionales. El ingenio de jóvenes apasionados está logrando que enfermedades que antes eran sinónimo de procedimientos dolorosos hoy tengan una esperanza basada en la tecnología y la empatía.