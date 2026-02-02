Tiene 33 años, sus pulmones se derritieron y sobrevivió gracias a un sistema que mantiene la vida sin ellos

Un equipo médico en Chicago acaba de romper los límites de la supervivencia humana al mantener vivo a un hombre de 33 años sin pulmones durante dos días . Este avance científico no sólo desafía la lógica, sino que ofrece una oportunidad de vida real para quienes sufren infecciones respiratorias agudas consideradas, hasta hoy, fatales.

El caso comenzó cuando un paciente de 33 años ingresó a un hospital con una infección por influenza B que derivó en una neumonía bacteriana grave . La situación escaló rápidamente hasta desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda ( SDRA ), una afección donde los pulmones dejan de absorber oxígeno por completo.

La gravedad del cuadro fue tal que una bacteria resistente, denominada Pseudomonas aeruginosa , infectó los pulmones y provocó fallos en el corazón y los riñones. Según el equipo liderado por el cirujano Ankit Bharat , los órganos respiratorios del hombre estaban literalmente "derritiéndose" , lo que lo dejaba sin opciones de recuperación tradicional.

En la práctica clínica habitual, los médicos suelen esperar a que los pulmones afectados por infecciones agudas se recuperen con el tiempo. Sin embargo, en este paciente, mantener los pulmones dañados significaba conservar la fuente de una infección que estaba deteniendo su corazón.

Ante la imposibilidad de realizar un trasplante inmediato por lo enfermo que estaba el joven, los especialistas de Northwestern Medicine tomaron una decisión radical: extirpar ambos pulmones de inmediato para eliminar el foco infeccioso . Esta estrategia cambió el paradigma de que el trasplante es solo para enfermedades crónicas.

Cómo funciona el sistema que permite vivir sin pulmones

Para mantenerlo con vida, conectaron al paciente a un sistema total de pulmón artificial extracorpóreo adaptado al flujo, una tecnología desarrollada en el propio hospital. A diferencia de técnicas anteriores como el ECMO, este dispositivo no solo oxigena la sangre, sino que permite que el corazón siga bombeando de forma eficiente sin necesidad de los pulmones.

image

Durante 48 horas, el hombre permaneció sin órganos respiratorios naturales y con el tórax vacío. La recuperación fue sorprendentemente rápida una vez que se retiró la infección; la presión arterial se estabilizó y la función de sus otros órganos comenzó a mejorar casi de inmediato.

Una nueva esperanza para casos de muerte segura

Este sistema artificial brindó el tiempo necesario para que el paciente pudiera ingresar en la lista de trasplantes en condiciones estables. Dos días después, se realizó con éxito un trasplante doble de pulmón. Más de dos años después del procedimiento, el hombre mantiene una vida normal y sus pulmones funcionan correctamente.

image

Los hallazgos de este caso, publicados en la revista Med, sugieren que un abordaje más agresivo puede salvar vidas en situaciones de daño irreversible. El Dr. Bharat advierte que, actualmente, muchos pacientes jóvenes mueren porque no se sabe que el trasplante es una opción válida ante infecciones tan severas.

Este avance marca un hito en la medicina de trasplantes y abre la puerta a que esta tecnología, hoy disponible en centros altamente especializados, pueda llegar a hospitales de todo el mundo en el futuro.