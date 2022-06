La China Suárez sorprendió a todos con el parecido de su hijo a ella cuando era una bebé

Como nos tiene acostumbrados, Eugenia “La China” Suárez subió unas hermosas postales de su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña y dejó boquiabiertos a todos por el parecido del niño a ella cuando era pequeña.

La pareja de Rusherking enamoró a todos en Instagram Stories con una foto donde se ve a ella de pequeña al lado de una foto del menor de sus pequeños: “Mini chinito”, decía en la publicación.

La China subió un tierno posteo de su hijo junto a su foto ¡Son iguales!

En febrero pasado, la cantante había subido una secuencia de fotografías súper retro, en blanco y negro, muy tierna que la muestra cuando era una bebita. Y junto al álbum, Eugenia remarcó que se ve igual a Amancio: “Ahora sí, no hay dudas... Soy Amancio”, expresó, con humor.

El pedido millonario de la China Suárez a Marcelo Tinelli por ser parte de “Canta Conmigo Ahora”

Según lo que revelaron en “LAM”, la China Suárez fue convocada por Marcelo Tinelli para formar parte de su nuevo programa llamado “Canta conmigo ahora”. De todos modos, hubo una respuesta que no cerró el trato entre ambas partes.

China Suárez

“Otra de (figura) que llamaron, y está bien que la llamen, va a tener efecto, es a la China Suárez”, explicó en primer lugar Ángel de Brito. Además, sumó sobre las negociaciones: “Está convocada pero parece que pidió un fangote de guita y es imposible de pagarle lo que pretende, si baja las pretensiones podría ser”.

Por último, el conductor de “LAM” comentó sobre la China Suárez: “Se la cifra, no lo puedo decir, me lo dijeron en pesos el número”. Días atrás, Marcelo Tinelli había explicado que estaba a punto de cerrar un trato con una estrella nacional y de gran llegada mediática en referencia a la ex de Benjamín Vicuña.