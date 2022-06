La China Suárez recibió un regalo de su novio Rusherking, pero se llevó una desagradable sorpresa

Eugenia “la China Suárez” y su novio, el trapero Rusherking, están muy enamorados, así lo prueban las declaraciones románticas que comparten en sus redes sociales. Debido a esto, Rusherking quiso demostrarle su cariño haciéndole un regalo, unas golosinas que trajo de su natal Santiago del Estero. Grande sería su sorpresa al percatarse que estos dulces son un alimento “ilegal”.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto de una caja de alfajores de una reconocida marca local junto con tres conitos de dulce de leche bañados en chocolate.

La polémica fue que Termeños, la marca en cuestión, había sido prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por ser considerada “ilegal”. En 2017 el organismo había exigido que fuera retirado de circulación e impedida su venta en todo el país.

La actriz compartió una foto de una caja de alfajores. Foto: Web

Bajo la disposición 11336/2017 indicaron: “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: alfajor de dulce de leche bañado con chocolate RNPA N° 23038696, alfajor de fruta bañado con merengue italiano RNPA N° 23038695, alfajor con dulce de leche bañado con merengue italiano RNPA N° 23038694, marca: ‘Termeños’”.

Rusherking y la China Suárez compartieron su foto más romántica

El noviazgo de la China Suárez y Rusherking se afianza cada día más. Este fin de semana estuvieron juntos en la noche porteña y compartieron su foto más romántica hasta la fecha.

La primera en subir una instantánea con su pareja fue la actriz. Se trató de una galería de imágenes donde mostró su look de este sábado y dónde también mostró que estaba muy bien acompañada.

Eugenia “la China Suárez” y su novio, el trapero Rusherking. Foto: Web

“Me gusta la tercera foto”, comentó el cantante haciendo referencia a la publicación donde aparecieron abrazados y mirándose muy enamorados. Luego, compartió ese mismo posteo -con el agregado de un corazón rojo y otro azul- en sus historias de Instagram.

Así empezó el amor entre Rusherking y la China Suárez

Invitado PH, Podemos Hablar (Telefe), Rusherking relató hace dos semanas cómo empezó la relación con la China Suárez. Reveló que se conocieron en una fiesta y que el interés fue mutuo.

Eugenia “la China Suárez” y su novio, el trapero Rusherking. Foto: Web

“Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”, rememoró.

Además, describió cómo se siente en este momento y cuán importante es su pareja en su vida. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”, valoró.