La cantidad exacta de nueces que debés comer para proteger la memoria, según neurólogos

Durante años se habló de las nueces como aliadas del corazón . Pero ahora, cada vez más neurólogos y especialistas en nutrición ponen el foco en los beneficios de este fruto seco para otro órgano clave, el cerebro, en un contexto donde el deterioro cognitivo y la memoria preocupan , sobre todo en mayores de 60 años .

Las nueces no son un “superalimento mágico”, pero sí concentran nutrientes estratégicos para la salud cerebral . Son ricas en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal (ácido alfa-linolénico), antioxidantes, vitamina E y polifenoles.

Todos estos compuestos cumplen un rol en la protección de las neuronas frente al estrés oxidativo, uno de los factores vinculados al envejecimiento cerebral.

Investigaciones publicadas en revistas como The Journal of Nutrition, Health & Aging y análisis de cohortes amplias como las del estudio PREDIMED —realizado en España sobre dieta mediterránea— observaron que el consumo regular de frutos secos , especialmente nueces, se asocia con mejor rendimiento cognitivo y menor riesgo de deterioro con el paso de los años.

No se trata solo de memoria inmediata, sino también se evalúan funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento y atención. Ahora bien, la clave está en la cantidad.

Según neurólogos y nutricionistas especializados en salud cerebral, la porción recomendada para obtener beneficios sin excederse en calorías es de 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un pequeño puñado o entre 6 y 8 nueces enteras, dependiendo de su tamaño.

¿Por qué esa cifra y no más? Porque las nueces son altamente nutritivas, pero también calóricas. El equilibrio es central y consumirlas en exceso puede sumar energía de más en la dieta, algo que no siempre es conveniente en adultos mayores con bajo nivel de actividad física.

Qué aporta a tu salud una porción diaria de nueces a tu dieta

Omega-3 vegetal : contribuye a mantener la estructura de las membranas neuronales y favorece la comunicación entre neuronas.

: contribuye a mantener la estructura de las membranas neuronales y favorece la comunicación entre neuronas. Antioxidantes potentes: ayudan a reducir el daño celular asociado al envejecimiento cerebral.

ayudan a reducir el daño celular asociado al envejecimiento cerebral. Vitamina E : vinculada con menor deterioro cognitivo en algunos estudios observacionales.

: vinculada con menor deterioro cognitivo en algunos estudios observacionales. Compuestos antiinflamatorios: la inflamación crónica de bajo grado también impacta en la salud del cerebro.

Además, hay un detalle interesante: la forma de la nuez se asemeja al cerebro humano. Aunque esto es solo una coincidencia visual, refuerza una idea que la ciencia viene respaldando hace tiempo: lo que comemos influye directamente en cómo funciona nuestra mente.

Cómo incorporar las nueces a tu dieta

Para incorporarlas de manera práctica, se pueden sumar al desayuno con yogur o avena, mezclarlas en ensaladas, picarlas sobre verduras asadas o simplemente consumirlas solas como colación. Lo ideal es elegirlas naturales, sin sal agregada ni azucaradas.

Como siempre, ningún alimento por sí solo garantiza memoria intacta. La protección cognitiva es multifactorial: alimentación equilibrada, actividad física regular, buen descanso y estimulación mental son pilares que trabajan en conjunto.

Sin embargo, pequeños hábitos sostenidos en el tiempo pueden marcar una diferencia. En Argentina, donde las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer generan creciente preocupación en el sistema de salud y en las familias, adoptar estrategias preventivas simples y accesibles cobra relevancia.