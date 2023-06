La atropellaron y arrastraron 20 metros y no sintió dolor: Olivia, la ‘niña biónica’ que no tiene hambre ni sueño

Olivia Farnsworth es una nena británica de 13 años que a su corta edad sufrió un accidente de tránsito que cambiaría para siempre su vida. La niña vive en Huddersfield, una localidad situada entre Manchester y Leeds y a sus 7 años un vehículo la atropelló y arrastró 20 metros.

El siniestro no se cobró la vida de la menor por milagro, pero la secuencia no terminó con solo en el choque: tras el impacto la niña se levantó del suelo como si nada, miró a sus familiares y les preguntó “¿Qué pasa?”. El auto había dejado en ella una marca de neumáticos en el pecho y quemaduras en un pie y la cadera.

El incidente reveló una condición asombrosa y peligrosa a la vez en la menor: la criatura no siente dolor, hambre ni sueño, por lo que se ganó el apodo de “niña biónica”.

Según lo detallaron expertos médicos y científicos, la ‘milagrosa’ salvación de Olivia se debió a que no sintió dolor y eso evitó que se tensionara y provocara lesiones peores.

La pequeña tiene una condición genética especial por la que no siente dolor, hambre ni sueño. Gentileza.

Según lo detalló Clarín, su extraña condición se debe a que padece monosomía 6, es decir la pérdida del cromosoma 6 donde se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad y está relacionado con la respuesta inmune del organismo.

La monosomía 6 completa es incompatible con la vida humana, por lo que a Olivia le debe faltar una parte y es muy complejo determinar su función exacta. Este cromosoma contiene unos 100 genes, cada uno con una tarea diferente.

La pequeña tiene una condición genética especial por la que no siente dolor, hambre ni sueño. Gentileza.

Inmune al dolor y sin sensación de peligro

Según lo detalló Niki Trepak, madre de Olivia, a Daily Mail, “El desorden cromosómico la hace inmune al dolor y no tiene ninguna sensación de peligro”. Sin embargo, su condición genética no solo afecta la percepción de dolor, ya que suele no tener hambre y puede pasar hasta 72 horas son dormir.

La pequeña tiene una condición genética especial por la que no siente dolor, hambre ni sueño. Gentileza.

Esto lleva a que sus padres tengan que obligarle a comer y deban suministrarle medicación para que pueda conciliar el sueño. Niki detalló que en una oportunidad vivió a base de sándwiches de mantequilla durante aproximadamente un año. “Ella no siente hambre, así que no puedo amenazarla como a otros niños diciéndole que si no comes no tendrás esto porque a ella no le molesta”.

De bebé “Olivia nunca lloraba, a los nueve meses dejó de dormir con normalidad y el pelo no le creció adecuadamente hasta cumplir los cuatro años. A pesar de todo es una niña muy feliz”, narró Trepak.

La pequeña tiene una condición genética especial por la que no siente dolor, hambre ni sueño. Gentileza.

De momento no se conoce otro caso en el mundo de una persona con el mismo desorden cromosómico, lo que convierte a Olivia en única.

“Hay muchas familias pasando por luchas diarias sin que el resto del mundo haya oído nunca nada de estos trastornos. Se necesita más dinero dedicado a la investigación para que haya más respuestas”, aseguró la madre en las redes sociales.