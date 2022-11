La atrevida confesión de Julieta de Gran Hermano: qué es lo que más extraña de su novio

Julieta es una de las participantes más divertidas de la casa de Gran Hermano. Sus ocurrencias y comentarios “milipili” la convierten en un personaje único y adorable.

Es amiga de Daniela y sus pestañas y ambas terminaron con picantes confidencias; la morocha le preguntó a quién extrañaba más si a su hermana o a su mamá y Disney respondió que no las extrañaba tanto a ellas.

“Extraño mucho a Lucas”, se sinceró y nombró a su novio; la participante que tiene enamorado a Marcos, dentro de la casa después hizo un silencio y fue aún más sincera: “Extraño una pij*”, dijo entre risas y casi susurrando.

Julieta y una confesión subida de tono que la producción sacó del aire

Las chicas, cual dos adolescentes en un pijama party, empezaron a hablar de cuestiones vinculadas al sexo. Julieta reconoció que es casi imposible que puedan dormir una siesta sin que pase algo. Y con nostalgia sumó que extraña una “apoyadita”.

Daniela no quiso ser menos y contó que ella con su ex, también tenían buen sexo y que la excusa de la siesta era para tener relaciones. La joven de las pestañas eternas no es de hablar mucho de su novio 20 años mayor que ella, a quién dejó antes de entrar a la casa, pero en medio de estas confesiones con su amiga, reveló que lo primero que haría al salir de su casa es llamarlo a él.

El paso de la participante de Gran Hermano por Minuto para ganar

Al final, Coti se sumó a la charla y Julieta siguió contando sobre las destrezas amorosas de su novio e hizo un filoso comentario sobre su ex: “La tenía re corta”.

Coti, de Gran Hermano, y sus fotos antes de entrar a la casa

La producción consideró que tal vez era un montón y cortó la transmisión.

JULIETA Y MARCOS, EL AMOR QUE TODOS QUEREMOS

Marcos está fascinado con Julieta. Es adorable verlo cuando ella está cerca de él. Su lenguaje corporal cambia y busca, por todas las maneras, quedar al lado de ella.

Los editores de Gran Hermano hacen un trabajo fabuloso y con su trabajo nos cuentan una historia de amor que en realidad no existe, pero ellos no ayudan a derribar el mito.

Las miradas de Marcos a Julieta son de un hombre encantado. Y ella también lo mira, no puede disimularlo. Las chicas ya la pusieron al tanto del enamoramiento de Marcos, pero ella ya tiene su corazón ocupado.

El fandom, en las redes sociales, sueña con que este amor se dé (y la producción un poco colabora). Los memes los delatan.

Los fans de Gran Hermano quieren que Julieta y Marcos estén juntos

Los fans de Gran Hermano quieren que Julieta y Marcos estén juntos