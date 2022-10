Karina Jelinek rompió con Flor Parise tras varios años de relación y fue tajante: “Una por una”

Karina Jelinek sorprendió al confirmar que rompió su relación con Flor Parise. La modelo y empresaria fue de visita a “La Jaula de la Moda” y se blanqueó ante la mirada atenta de Horacio Cabak, quien no dudó en indagar sobre la ruptura.

La exvedette tenía planes de ser madre, acompañada por Florencia Parise, por lo que sorprendió la separación. Además, todo parece indicar que no terminaron tan bien, ya que Karina borró todas las fotos que tenía junto a su compañera, con quien mantuvo una relación de años.

Si bien Karina Jelinek nunca quiso confirmar que estaba en pareja con Parise, tampoco lo negó. No se sentía cómoda al ingresar a ese terreno de su intimidad, pero sí dejó en claro que la ruptura con ella es definitiva.

Incluso, la “borró” de sus redes al eliminar la gran cantidad de fotos que tenían juntas en viajes, salidas y muchos momentos más que compartieron.

“¡Una por una! Toda la noche libre. Estaba aburrida, libre e hice tac, tac, tac (gesto de apretar botón). Di un sorbito a un aperitivo y seguí. Estuve toda la noche, tenía tiempo”, detalló sobre cómo borró las fotos.

“Hay que tener ganas. ¡Qué odiada estarías!”, dijo Claudio Cosano, atento al relato de la artista. A lo que Jelinek no dudó en resaltar: “Ganas y tiempo”.

Karina Jelinek y su ex, Flor Parise.

Y si bien Karina accedió esta vez a hablar de su relación con Florencia, Cabak le pidió a la producción que no pasaran más fotos de ellas juntas, para no incomodar a su invitada. Ante este gesto, la modelo respondió: “No te preocupes. Estoy perfecta. No nos peleamos, está todo bien. Ella hizo lo mismo además (borrar las fotos)”.

Karina Jelinek y Flor Parise.

Karina Jelinek y Florencia Parise.

Karina Jelinek enamoró con sus jugadas fotos

Karina Jelinek es una de las modelos del país que más bajo mantiene su perfil, no está todo el tiempo en los medios pero en sus redes sociales lo da todo con fotones cargadísimos de sensualidad y hasta erotismo.

La morocha infartante suele desear las buenas noches a su millón de seguidores de Instagram con poses desde su cama o con desnudos muy cuidados.

Aunque ahora los saludó por la mañana con una selfie ratonera que hizo que la mayoría reaccionara a la publicación con corazones rojos, besos y fueguitos ardiendo mucho.

En topless y con un maquillaje de diva, Karina Jelinek levantó la temperatura en Instagram.

En topless y con un maquillaje de diva, Karina Jelinek levantó la temperatura en Instagram.

En topless y con un maquillaje de diva, Karina Jelinek levantó la temperatura en Instagram.