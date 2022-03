Julieta Prandi rompió en llanto en vivo al recordar a Gerardo Rozín

La noticia de la partida de Gerardo Rozín causó gran emoción en todo el país. El reconocido conductor de Morfi falleció este viernes a los 51 años a raíz de un tumor cerebral.

La conductora de “Es por ahí”, transmitido por la pantalla de América, había sido compañera de Rozín en el programa de entrevistas “Gracias por venir, gracias por estar”, que se transmitió en Telefe entre 2012 y 2014.

“¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho. Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, comentó Prandi quien se mostró quebrada ante el recuerdo del conductor.

Luego recordó todo lo que aprendió con su antiguo compañero de trabajo y lo que significó para ella su compañerismo: “A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”, expresó.

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí. Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”, relató.

Luego habló sobre la última charla que tuvo con Gerardo: “En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, manifestó. “Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, concluyó.