Juan Minujín estaría filmando una película con Angelina Jolie

Juan Minujín estaría llevando su carrera actoral a las grandes ligas porque se dice que el argentino está en Roma filmando para “Without Blood”, la película que tiene como directora a Angelina Jolie.

El artista acaba de sorprendernos con sus roles en en “El marginal” y en “La ira de Dios” y ahora, está disfrutando de grabaciones internacionales junto a un elenco de lujo.

Andrea Taboada reveló la noticia en “LAM” a través de un enigmático. Ángel de Brito lanzó que “no tiene un protagónico, pero es parte del elenco”.

Y a las horas, habría llegado la confirmación por parte de Minujín en una publicación de Instagram. Él no puede dar detalles del proyecto pero sí dijo que es “hermoso”.

Juan publicó una foto desde la ciudad italiana y escribió: “¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá! No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas”.

“(Cuando pueda contar más del proyecto les cuento, es hermoso!)”, agregó como epígrafe de la postal.

Juan Minujín ya filmó con artistas internacionales, en 2014 salió en “Focus”, película de la que también formó parte Will Smith y Margot Robbie. Además de compartir escena con Anthony Hopkins.

En este caso, “Without Blood”, es un film dirigido por Angelina Jolie, está basado en el libro homónimo escrito por Alessandro Baricco, y sería la quinta producción que la ex de Brad Pitt dirige.

La película estará ambientada en la primera guerra mundial y según comunicó Deadline, demostrará “verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

Los protagonistas de la historia serían Salma Hayek y Demián Bichir.