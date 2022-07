Hernán Drago compartió su increíble transformación física y le habló directo a quienes critican cuerpos ajenos

Hernán Drago es uno de los galanes de la televisión y las pasarelas, el modelo despierta suspiros con sus ojos celestes y uno creería que su vida siempre fue feliz porque qué malo le puede pasar si es tan lindo, ¿no? Bueno, nada de eso, es una persona como todas y de niño sufrió bullying por su sobrepeso.

El mediático aparece a diario en “Bienvenidos a bordo” junto a Laurita Fernández y se rumoreó que estaban juntos pero aún no hay foto ni video concreto que lo confirme. Desde que apareció en el programa de El Trece, muchos datos de su vida privada salieron a la luz, como su separación o los affaires con Alejandra Maglietti y Celeste Muriega.

Pero también se supo que cuando Hernán era un adolescente sufrió mucho por las críticas que recibía por su cuerpo, por su peso que no era igual que el resto de sus amigos; las críticas que le hicieron las lleva grabada a fuego en su memoria.

Hernán drago es uno de los modelos más reconocidos de nuestro país. (Instagram)

Esos mismos recuerdos son los que lo impulsaron a demostrarle al mundo entero su personalidad, su hermosura física y su capacidad para ser tan talentoso como cualquier persona que se lo proponga.

Hoy, a sus 47 años, Hernán Drago le habló de frente a todos los que le hicieron bullying y a quienes lo siguen haciendo en la actualidad.

La increíble transformación física de Hernán Drago

Hernán Drago es reconocido por su belleza, es un modelo de pasarelas y productos que luce con elegancia todo lo que vista y muestre. En sus redes recibe halagos por su físico trabajadísimo y por su sensual mirada, sus publicaciones se llenan de Me Gusta.

Y a todos sus seguidores sorprendió cuando publicó un “antes y después” de su figura. Lo acompañó con una reflexión para alentar a todos los que sufren críticas por su imagen corporal.

“Soy yo, en las tres fotos, la primera, a los 14 años, donde me burlaban, se reían, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacían llorar...hoy lo recuerdo con MUCHO orgullo, ese gordito que fui me enseñó TODO. La segunda, unos años después, con MUCHO esfuerzo en el medio, el espejo devolvía otra imagen y comencé a viajar por muchos países del mundo como modelo publicitario, muchas veces de ropa interior... La tercera, hoy en mi casa, 30 años después de la primera...”.

“La vida no es como dice esa gente que hace bullying por ahí, la vida es como uno quiere cuando deja las excusas de lado, y es tan hermosa que da revancha...el año pasado me tocó presentar en un escenario al múltiple campeón internacional @maravillabox quien ese día conoció mi historia, y al mismo tiempo que nos abrazábamos me dijo...’el bullying crea guerreros’”.

“Hoy cuando me cuesta conseguir algo, vuelvo a aquellos 14 años, a la foto uno, al que me enseñó entre otras cosas, a no bajar los brazos, a luchar por mis sueños, pero sobre todo me enseñó lo que es el RESPETO, que no importa si tenés 20kg de más o la panza marcada, nadie es más que nadie, uno es por lo que lleva adentro y por sus actos, no crean que la vida es como le dice esa gente que los burla, sin darse cuenta del daño que causan, si los burlan USEN esa energía de motor para conseguir sus sueños!!”.

“Inténtenlo, con constancia, sacrificio y convicción, la recompensa en el corazón es ENORME. GRACIAS a todos los que en el camino me ayudaron a ser QUIEN QUIERO SER, con tener una vida que soñó ese gordito, a pesar de todo...por eso lo AMO, por eso NO LO OLVIDO, él CREYÓ y demostró que yo no iba a ser lo que muchos me decían que iba a ser... a ellos espero que hayan aprendido la lección y eduquen a sus hijos a no burlarse de NADIE!”.