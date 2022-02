Jorge Rial defenestró a Marina Calabró y la trató de “la viudita” al enterarse que regresa a la televisión

Está claro que la relación entre Jorge Rial y Marina Calabró no terminó de la mejor manera. Es que la sorpresiva renuncia del conductor a TV Nostra molestó a la panelista y a sus compañeros, ya que se quedaron sin trabajo sin previo aviso y se sintieron traicionados por el exconductor de Intrusos.

“Me dieron una Ferrari y la choqué”, fue la frase que marcó la renuncia a un ciclo que no tuvo buenos números de raiting y no les fue como esperaban. Y Marina Calabró fue una de las que alzó la voz luego de que Rial dijo al aire del programa que él lideraba en América TV que se bajaba.

“Esto es así y no lo puedo ocultar. (…) Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción, es una persona en la que confiaba laboralmente y me dio un cachetazo de esa magnitud…”, señaló en su momento Calabró en diálogo con Ciudad Magazine.

Jorge Rial, cuando estaba al frente de . "Intrusos". (Instagram Jorge Rial)

“Con el levantamiento de última está en su derecho, pero no puede avisarme dos horas antes. No me lo merezco, ninguno de los tres panelistas nos lo merecíamos, pero yo me lo merecía menos, porque a Ángela Lerena y a Diego Ramos los conoció para este proyecto y conmigo hay una relación laboral y personal. No de amistad, pero sí de conocimiento y confianza de muchos años”, agregó Marina.

Rial picante con Marina Calabró

Ante esta situación, Jorge Rial apuntó duro contra Marina Calabró al enterarse que regresa a la televisión con Luis Majul en las mañanas de LN+. El conductor de Argenzuela lanzó un picante tuit que dejó mal parada a la panelista.

“¡Pedro! Mira quien vuelve. La viudita a la tele”, escribió, con una particular referencia a El contra, el personaje que encarnaba Juan Carlos Calabró, papá de Marina.

Jorge Rial contra Marina Calabró.

“¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo”, aconsejó Jorge Rial a la producción de Majul desde Twitter, en referencia a la inclusión de Marina Calabró.