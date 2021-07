Luego de 20 años de trabajo, Jorge Rial anunció su desvinculación a América

Luego del fracaso televisivo de “TV Nostra” en el canal América, Jorge Rial debió reconocer al aire que el ciclo no fue recibido como él esperaba y prefería dar un paso al costado que seguir cayendo en audiencia.

“Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué”, declaró Rial el 28 de mayo solo un mes y medio luego del debut del ciclo.

La noticia no cayó bien en la señal, mucho menos entre sus panelistas que se sorprendieron con la novedad. Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena dijeron que se enteraron dos horas antes del anuncio y no se quedaron callados.

Rial anunció su salida definitiva de América

Ahora y a través de sus redes sociales, Jorge Rial realizó un llamativo anuncio sobre su vínculo con América. A través de Twitter el padre de Morena Rial expresó: “Hoy firme mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas”, expresó muy escueto el actual conductor de “Argenzuela” en Radio 10.

La historia de Jorge Rial en el canal del cubo comenzó en “El periscopio”, entre los años 1993 y 1994. Luego pasaría a Telefe y Canal 9 para estar al frente de “El paparazzi” y “Polémica en el fútbol” respectivamente.

En 1999 Rial regresó a América cuando realizó “Paf!”, ciclo que duró dos años, para dar luego vida a “Intrusos en el espectáculo” en 2001. Este programa consolidó a Rial como conductor en medio de un ciclo en donde no faltaron los escándalos.

Con algunas licencias por salud y vacaciones. El periodista fue reemplazado por Moría Casán y Adrián Pallares.

En 2015 y 2016, condujo dos ediciones de Gran Hermano, como previamente lo había hecho en Telefe en 2007, 2011 y 2012, sin dejar su lugar en el canal de Daniel Vila.

Finalmente en 2021 el fracaso de “TV Nostra” hizo repensar su situación hasta esta semana, cuando el conductor anunció su salida del canal.