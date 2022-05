Jésica Cirio habló de su percance no apto para menores en los Martín Fierro: “Nunca me enteré”

Luego de viralizarse su percance hot al pasar a recibir un Martin Fierro en la entrega del pasado domingo, se conoció una nota que dio Jesica Cirio minutos después del inconveniente. La modelo aseguró que “nunca me enteré”, y además soltó: “¡Es un papelón!”.

Tras haber recibido el premio a mejor programa musical con ‘La Peña de Morfi’, Jesica Cirio dio una entrevista para Intrusos, minutos después de pasar a recibir la estatuilla. La modelo fue tendencia en todas las redes sociales por su desliz al bajársele el escote del vestido y que se le vio una lola casi entera.

Jesica Cirio y el descuido que llamó la atención de todos

Primero, la modelo respondió para Intrusos sobre el premio y la ausencia de Gerardo Rozín, su excompañero. “Estamos felices de recibir este tercer premios. Estoy orgullosa y emocionada. Es raro estar acá sin Gerardo. Esto es para él. Sé que está orgulloso en estos momentos”, explicó.

Jesica Cirio y el descuido no apto para menores en los Martín Fierro

El notero del programa de Flor de la V le contó lo que se había visto en pantalla mientras recibían el premio. La reacción de la modelo fue de total sorpresa: “¡No me digas! ¡No lo puedo creer! Me acabo de enterar recién. Nunca me enteré”.

El notero le mostró la foto del momento exacto en el que su escote cedió. “¡No!”, soltó la conductora, que se tapó la cara al ver la imagen. “A mí me dijeron ‘acomodate’ pero pensé que era porque se me estaba bajando. Nunca me percaté que ya se me había bajado. Me acabo de enterar. ¡Es un papelón!”, expresó.

“Todos nos empezamos a abrazar... y la emoción. No sé... Qué lastima. Es como que no da, ahora todos están hablando de eso. Me acabo de enterar que se me escapó la teta”, agregó.

El percance no apto para menores de Jesica Cirio en los Martin Fierro

Jesica Cirio se robó todas las miradas en la gala de los premios Martín Fierro y no fue justamente por su look sino por una mala pasada que le jugó la ropa que eligió mostrar ante las cámaras. A la hora de recibir la estatuilla ganada por “La peña de morfi”, la modelo tuvo un desliz.

La conductora del ciclo de los domingos de Telefe tuvo un accidente hot y que pudo redimirse gracias a que un compañero la tapó y le avisó que se le había bajado el escote del vestido.

A la blonda se le vio una lola casi toda entera ya que estaba abrazada a dos personas y el corset dorado que llevaba puesto se bajó. Cuando la alertaron, inmediatamente quiso correrse y quedar fuera del alcance de las cámaras.