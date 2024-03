Javier Milei compartió una insólita anécdota sobre “tres canadienses borrachos” que lo elogiaron en Miami

Tras recibir el respaldo del actor Guillermo Francella, Javier Milei ha tenido un buen día en el que su popularidad en el exterior ha resaltado. Es que, en horas de la tarde, el mandatario compartió en sus redes sociales la anécdota de un chofer argentino radicado en Miami, sobre la vez en que tomó el viaje de tres canadienses que estaban fascinados con el libertario.

El singular posteo fue compartido originalmente en la red social X, antes Twitter, por el periodista Marcelo A. Duclos. En formato audiovisual, Duclos posteó el video en el que el conductor relata que tres canadienses “totalmente” borrachos se subieron a su vehículo para dirigirse al Ultra Festival desde Miami Beach.

“Cuando se enteran que soy argentino, me dicen ´oh brother, your prime minister is a fucking guy in the world´ (Oh hermano, tu primer ministro es un puto tipo en el mundo). Y yo les dije que no es primer ministro, sino Presidente”, comenzó relatando el joven chofer, según rescató la agencia Noticias Argentinas.

Luego, en su relato agregó: “Y me dicen, ´your fucking president is the best of the world´ (Tu puto presidente es el mejo del mundo). Los tipos chochos con Milei, Y me pidieron que le mande grabado a un amigo de ellos colombiano que vive en Toronto el saludo de Milei, el Viva la Libertad Carajo y que se los traduzca”.

“Me sacaron fotos y me decían que por Milei se iba cambiar la política mundial para ponerla del lado correcto, defendiendo a la gente, en contra del gasto del gobierno”, finalizó la anécdota que compartió el mandatario en sus redes.

El apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei

Este mismo martes, el actor Guillermo Francella, quien se encuentra promocionando el estreno de una nueva temporada de “El encargado”, opinó sobre los primeros 100 días de la gestión de Javier Milei durante una entrevista radial con Eduardo Feinmann.

Guillermo Francella respaldó a Javier Milei en una nueva entrevista: "Sigo con esperanza". Foto: Star+ / Disney.

Al ser preguntado sobre cómo ve la situación actual del país, el artista reveló: “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”. Sobre las decisiones del libertario, Francella aseguró que “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, analizó. Y concluyó: “Sigo con la esperanza que esto se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”,