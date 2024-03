Video: Javier Milei y Fátima Florez fueron al teatro, recibieron ovaciones y abucheos y cantaron “Dame fuego”

Javier Milei y Fátima Florez tuvieron una salida este sábado por la noche y se mostraron en público durante el recital que dio un imitador de Sandro. Se trata de la visita de ambos al teatro Gran Rex para ver al artista Fernando San Martín, hecho que quedó registrado con varios videos que tomaron los asistentes al mismo concierto.

La presencia del Presidente no pasó desapercibida entre los espectadores y fue motivo de ovaciones y algún abucheo, pero esto no fue motivo suficiente para que el jefe de Estado pusiera su característica impronta al momento: es que tanto él como su pareja no se contuvieron y cantaron todas las canciones, en especial cuando llegó el momento de “Dame fuego”.

Tanto Milei como Fátima no pararon de bailar y corear el icónico tema de “El Gitano”, mientras las personas que estaban en las butacas contiguas miraban sorprendidos a la pareja y no dejaban de filmarlos.

La salida de ambos y su exhibición en público se da tras los intensos rumores de ruptura por supuestas infidelidades. No obstante, las imágenes ponen tranquilidad a quienes estaban preocupados por el destino amoroso de la artista y el mandatario.

En tanto, la noche artística del Presidente llega tras una semana con duros cuestionamientos del mundo artístico hacia la política y el discurso llevados adelante por el libertario. Ricardo Darín fue uno actores que se hizo escuchar en las últimas horas al afirmar que “Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”.

El actor cuestionó las medidas contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”, sostuvo y agregó: “Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”.